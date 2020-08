Éte 2020. Faute de pouvoir ou de vouloir voyager, nombreux sont les résidents belges à vouloir découvrir les richesses du royaume. Car notre territoire ne manque pas de richesses. Pour amorcer cette exploration, ou la poursuivre à la maison, voici quelques pistes qui permettront à vos minots de mieux connaître l'histoire, le patrimoine, ou l'environnement de leur propre pays.

Ça n'aura échappé à personne, cette année, on met l'accent sur les richesses dont regorge notre Plat Pays. Car, même si on le vit au quotidien, il regorge encore de richesses, de patrimoine que l'on méconnait voire que l'on ignore littéralement. Pour commencer dès le plus jeune âge à parfaire sa culture, historique, humaine, et être belgomniscient à la rentrée.

Du haut de ses 55 cm et ses 401 ans, le Manneken Pis constitue un guide parfait pour découvrir la capitale belge. C'est ce rôle que lui a confié Axel Van der Stappen dans son livre Manneken-Pis, Balade à Bruxelles, sorti fin 2019. Carnet de promenade pour les enfants qui embarque toute la famille à la suite de son petit ambassadeur de bronze, pris d'une folle envie de se dégourdir les jambes. Le centre-ville de la capitale se dévoile, au fil de son histoire, de ses coutumes et de son patrimoine et de sa langue, avec son petit lexique brusseleir. Un livre joueur, malicieusement illustré par Victoria Eulaerts. Les éditions Auzou sont riches en propositions pour faire découvrir le folklore, l'histoire, le patrimoine, la géographie de la Belgique aux enfants, et ce, dès le plus jeune âge. D'abord, dès 3 ans, Mon p'tit jeu de memory spécial Belgique. À travers lui, le folklore, la gastronomie, les monuments, les jeunes joueurs se familiarisent avec le pays et ses richesses. Ensuite, pour les plus grands, le principe du Cherche et trouve en Belgique, se décline sous deux formats selon l'âge, soit livre d'activité, soit livre géant. Côté géographie, le puzzle Ma carte de la Belgique permet d'appréhender le territoire pour les plus jeunes, et Mon poster de la Belgique de la visualiser en permanence afin d'en intégrer les contours. Enfin, pour les tout jeunes lecteurs, les enquêtes de Gaspard et Léa prennent place dans différents lieux du pays, par exemple Sabotage sur la Grand-Place ou Aventure géante dans la Cité Ardente, qui lui fera voir d'un oeil nouveau son environnement quotidien. Sans oublier d'assouvir la soif d'aventures des jeunes lecteurs. Découvrir la Belgique c'est aussi découvrir la faune et la flore qui l'habite et la compose. La maison d'édition belge Walden a fait de la biodiversité dans notre pays le coeur de leur ligne éditoriale, pour faire rimer écologie et pédagogie. Sur la piste des loups en Belgique, Regarde le renard qui passe ou À la rencontre de nos abeilles. Ou pour les plus petits, Les animaux de la forêt d'Ardenne ou Les petites bêtes de nos jardins. Sortit au printemps La vie étonnante des étangs réalisé en collaboration avec l'Aquascope de Virelles ou encore en collaboration avec le célèbre parc animalier Pairi Daiza, Bébés pandas : c'est une fille et c'est un garçon. www.editionswalden.euPour une première approche, L'Histoire de la Belgique, aux éditions Quelle histoire, (5 euros) peut offrir une approche facile. Des évènements, une frise temporelle et le portrait rapide de 8 personnalités célèbres. À partir de 8 ans, les jeunes lecteurs se plongeront dans Les 30 événements qui ont marqué la Belgique, d'Axel Tixhon et Pascal Baltzer, éditions Auzou (12,95 euros). Chacun des trente évènements sélectionnés est découpé en trois points explicatifs, avec la conclusion laissée au prof qui explique ce que ce moment a changé au cours de l'histoire du pays. Et avec pour chacun aussi un "Le savais-tu" qui permettra aux petits (et aux grands) de briller en société grâce à des anecdotes nationales dont seul(e ) un(e ) érudit (e ) peut avoir connaissance ! Et si votre enfant est sportif, aborder l'histoire du pays par le biais du sport est aussi un bon moyen. Réalisé sur le modèle de l'ouvrage précédent, Les 30 sportifs belges qui ont marqué l'histoire, Sophie Blitman, Pascal Baltzer, avec la participation de Mbo Mpensza, aux éditions Auzou (12,95 euros) retrace l'histoire des sportifs qui ont fait la fierté des Belges, des années septante avec Paul Van Himst, "meilleur joueur belge de foot du 20e siècle" à la gymnaste Nina Derwael, actuelle championne du monde de barres asymétriques. Des personnalités inspirantes.