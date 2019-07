Et si les vacances étaient aussi l'occasion de développer ses talents, ses capacités, sa culture, l'air de rien, tout en s'amusant ? C'est ce que proposent, chacun dans leur genre, cette quinzaine de titres, destinés aux enfants, à partir de 3 ans, jusqu'aux ados. Un bon moyen de ne pas s'ennuyer, de devenir meilleur et de mettre au rancart les tablettes, smartphones et autres écrans et faire bouillonner ses méninges et sa créativité.

Je déchire, je découpe, je colle, de Sandrine Andrews et Mizuho Fujisawa, éditions Nathan, 2019. À partir de 3 ans. 13,90 euros.

. © DR

Voici un cahier de bricolage pour les plus petits. Page de gauche, un bricolage sur les formes, les couleurs, les motifs, et page de droite, une ligne de consigne et l'espace laissé au petit pour exprimer sa créativité et sa dextérité, grâce au cahier de formes et motifs fourni dans la deuxième moitié de l'ouvrage. D'une simplicité idéale pour de découvrir et développer l'habileté de ses 10 doigts et son estime de soi, en devenant un véritable créateur dès le plus jeune âge.

Drôle d'herbier, d'après la pédagogie Montessori, d'Adrienne Barman, éditions La Joie de lire, 2018. À partir de 4 ans. 10 euros.

. © DR

Apprendre par l'expérience concrète, rien de tel, surtout quand il s'agit de la nature. Ramasser des feuilles, tamponner un chou, sauver un chicon, observer le ballet des abeilles, récolter les graines, ou encore classer les agrumes, autant d'exercices qui n'en sont pas vraiment tant ils sont plaisants, et qui feront des tout-petits de véritables botanistes... en herbe. En sus : un poster géant des fruits et légumes de saison, pour savoir quand manger quoi tout au long de l'année.

Gribouille Ville, de Dominika Lipniewska, Seuil Jeunesse, 2019. 14, 50 euros

. © DR

Gribouille Ville est une ville loufoque, aux manèges fantastiques, aux voitures incroyables, dont il faudra à l'enfant habiller et coiffer les habitants, arborer les jardins, alimenter les vitrines de pâtisseries exubérantes, en ayant recours à sa plus folle imagination et aux rabats qui se transforment en pochoirs. Pour au final, créer un univers débridé et coloré.

Pour les plus grands

Mon cahier d'observation et d'activités, Les oiseaux, les reconnaître, et les protéger, à la campagne et en ville, d'Ève Herrmann et Roberta Rocchi, Nathan. 8,90 euros.

. © DR

Envie de nature ? De développer le sens de l'écoresponsabilité de vos enfants ? Cette collection crée en partenariat avec le mouvement Colibris - association née sous l'impulsion de Pierre Rabhi et Cyril Dion (Demain) -, s'enrichit d'un cahier consacré entièrement à l'ornithologie. Arrivée la dernière page, votre oisillon sera incollable sur ses congénères ailés. Et parce que mieux connaître c'est mieux respecter... (En sus, 14 chants d'oiseaux à écouter.)

Le grand livre de bricolage des enfants, de Virginie Aladjidi, Caroline Pelissier, Savine Pied, Élisa Géhin, éditions Thierry Magnier, 2017. 21,50 euros.

. © DR

Une cinquantaine d'activités, de bricolages assez simples, mais astucieuses, comme créer des marionnettes quand il pleut dehors, réaliser son arbre généalogique, faire une maison de fourmis, etc . Des illustrations pop et énergiques qui donnent envie de s'y mettre.

Mon super cahier d'activités antisexiste, de Claire Cantais, éditions La Ville brûle, 2015. 13 euros.

. © DR

Un cahier destiné aux filles et aux garçons dont on veut qu'ils soient bien plus que ça. A savoir, des individus libres, qui ne s'encombrent pas de clichés toujours véhiculés de nos jours par ceux qui veulent encore d'une société rose pour les filles bleu pour les garçons. Les activités y sont simples et rebelles : un conte à ré-écrire, des activités domestiques à réattribuer, des clichés sur ce que doit ou ne doit pas faire une fille ou un garçon à reformuler dans les bulles et de nombreuses de silhouettes à habiller librement, grâce aux dizaines de détails et d'accessoires, pour dépasser les clichés de genre et laisser exploser sa créativité personnelle. Faire travailler son ciboulot et ses dix doigts pour changer le monde.

La grande fabrique à idées, le livre pour devenir supercréatif, de Philippe Brasseur et Thomas Baas, éditions Casterman, 2019. 16,95 euros.

. © DR

Il y a quelques années, Philippe Brasseur sortait Eurek'art, livre astucieux pour faire parler d'art aux enfants. Il s'attaque cette fois-ci directement à l'imagination et la créativité de ceux-ci grâce à sa Grande fabrique à idées, un livre-jeu astucieux pour permettre aux enfants de développer ou exprimer leur créativité tout en s'amusant, seul ou jusqu'à 25. Partant du principe simple qu'être créatif c'est imaginer des liens, l'auteur créer des collisions entre des idées somme toute banales pour créer une étincelle et allumer la curiosité et l'esprit d'inventivité. Diviser en quatre types (deviner, raconter, comparer, et inventer), ce livre au format impossible à rater dans votre bibliothèque agite les méninges et permet de déployer toute la folle imagination dont les enfants sont capables. Et les parents de la retrouver.

Le Grand Livre d'Activités, ne plus jamais s'ennuyer, Gallimard Jeunesse, 2012

. © DR

Le nom original de ce livre est How to do everything, laissant imaginer ce que contient ce Grand livre d'activités. En tout, plus de 200 idées à la fois simples qu'originales pour s'amuser, apprendre, pendant les vacances et le temps libre. Différents domaines y sont abordés : défier ses amis, cuisiner comme un chef, jouer les artistes, explorer le monde, survivre dans la nature et devenir un vrai champion. Ou comme me disais une libraire à propos de ce livre : "il y en a pour tout les goûts". A la dernière page, pas de doute que certains se sentiront de véritables MacGyver (pour les lecteurs nés après 1995, rappelons qu'Angus MacGyver était un agent secret héros de la bricole à l'inoubliable mulet qui a inspiré toute une génération, soit à devenir débrouillard, soit à adopter une coupe de cheveux souvent regrettée par la suite.)

Mes cocottes, calcul mental et Mes cocottes, orthographe, de Vincent Duquesne, ill. Bishop Parigo, éditions Nathan. 5,95 euros.

. © DR

Quelle idée finaude : combiner le goût voire la frénésie des enfants pour les cocottes en papier et les questions qu'elles recèlent, avec les apprentissages, notamment du calcul et de l'orthographe. Chaque livret contient de quoi réaliser une vingtaine de cocottes - en tout 170 questions - pour s'entraîner au calcul (additions, soustractions, doubles, moitiés, problèmes) et à l'orthographe (masculin, féminin, singulier, pluriel, vocabulaire) étudiés durant l'année scolaire. Pour réviser toutes les matières, de la première primaire à la 4e primaire, et nouveautés, le calcul et l'orthographe pour la première et deuxième primaire. Malin.

Énigmes, Au fil de l'histoire, résous 25 mystérieuses affaires, par Victor Escandell, éditions Saltimbanque, 2019. À partir de 6 ans, 15, 90 euros.

. © DR

L'Histoire mondiale est la toile de fond de ses énigmes à résoudre grâce à sa capacité d'observation et son sens de la logique. Et comme chaque énigme est liée à un personnage ou un épisode historique, ce livre-jeu prend aussi un tour documentaire. Chaque défi est différent, donc on s'y amuse tout du long. Capacité de déduction, d'observation, d'imagination ou sens pratique sont tour à tour sollicités pour résoudre ces mystères. Après 25, on en redemande.

L'agence Malice et Réglisse, le Butin du Requin, 60 énigmes à résoudre en s'amusant !, de Julian Press, 2019, Actes Sud Junior. 9,50 euros.

. © DR

C'est désormais une tradition : avec l'été arrive une nouvelle série d'aventures de l'Agence Malice & Réglisse, à savoir Caroline, Valentin, David et le cacatoès Robinson. Quatre énigmes pour lever le voile sur un vol de bijoux, un trafic d'antiquités et d'objets de luxe, mais dont la mission sera aussi de déchiffrer la carte d'une île mystérieuse dessinée sur un vieux parchemin. Le jeune lecteur participera aux enquêtes en résoudra la soixantaine d'énigmes, pour lesquelles la réponse est contenue dans l'image qui fait face au récit. Enquêter, un moyen efficace de muscler son cerveau.

Le Cercle des enquêteurs, éditions Pera, 9,50 euros

. © DR

Deux heures, de 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, et même credo dans ce livre, sauf qu'ici l'enquête se mène en bande, entre 3 et 6 joueurs, qui deviennent dès lors les héros de l'aventure. Pendant environ deux heures, les Sherlock en herbe vous devoir se frayer un chemin vers la vérité pour résoudre l'affaire qu'on leur a confiée, l'une des quatre disponibles.

A mettre entre les mains des parents 50 activités pour aider votre enfant à grandir heureux, d'Elizabet Couzon et Angeline Desprez, collection Apprendre autrement, éditions Eyrolles, 2017. 16, 90 euros.

. © DR

"La vocation première de l'éducation n'est-elle pas de permettre aux enfants d'actualiser ce qu'ils ont de meilleur en eux ?". Cette assertion du sage Matthieu Ricard pourrait être le leitmotiv ayant présidé à l'élaboration de ce livre par un duo de psychologues (la première clinicienne, la seconde scolaire). Profiter de l'été et du temps libre qu'il offre pour développer sa confiance en soi, en la vie, sa bienveillance et son sens de l'empathie, sa sérénité, son écoute du monde extérieur, sa capacité à résoudre des problèmes, à apprendre à bien apprendre, voilà un programme aussi ambitieux que fondamental. C'est le projet à travers cette cinquantaine d'activités et exercices. Après en avoir présenté les vertus aux parents, les auteures s'adressent, à travers des encadrés bleus, aux plus jeunes, à travers des mots simples à la résonnance profonde, pour les amener sur la voie du bien-être, dans leurs baskets et dans le monde. Si vous n'être pas convaincu des bénéfices à retirer de cette lecture et mise en situation, peut-être que Les mots du célèbre psychiatre et psychologue Christophe André, chantre de l'estime de soi, seront plus efficaces : "Les 50 exercices de cet ouvrage représentent un entraînement à l'équilibre intérieur accessible, pertinent et surtout joyeux ! Les enfants en seront les premiers bénéficiaires, mais nul doute que leurs parents les savoureront aussi...". Rien à rajouter !

Pour les ados

Le Cahier de vacances des mademoiZelles et le Cahier de vacances Culture G pour faire semblant d'être intelligent by Topito, éditions Albin Michel, 2019. 6,90 euros chacun. . © DR

On sait les ados de 2019 - dans leur grande majorité - collés à leur smartphone. Surtout quand ils sont de corvées de vacances avec papa-maman. Ces ados sont le coeur de cible des sites Topito et mademoiZelle. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour leur faire lâcher leur écran grâce à ces cahiers de jeux, plutôt marrants. Du côté des MademoiZelles, les mantras (de l'amour de soi), les tests (pour savoir si tu es vraiment bretonne ou si tu es vraiment incollable sur Harry Potter par exemple), grilles de mots croisés (féministe) etc... Pour Topito, fidèle à l'ADN de son site, il s'agit plutôt de retrouver le titre du film d'après les répliques cultes, ou l'intrus parmi une liste de people, détecter les fake news parmi une liste de faits divers, ou encore traduire des citations célèbres en langage jeune d'aujourd'hui. Deux cahiers légers, pas vraiment sérieux, mais pas inutiles, qui ne manqueront pas de faire leurs petits effets.