La fête païenne d'Halloween est l'occasion pour les enfants de récolter plus de bonbons qu'ils ne sauraient en engloutir, mais c'est surtout celle d'enfiler son costume le plus monstrueux et d'aller jouer à se faire peur. Pour ce faire, voici une petite sélection de festivités dont profiter en famille, dans un esprit bon enfant, qui se déroulent pendant le congé d'automne.

Les vacances d'automne débutent en Belgique ce vendredi 25 octobre, et certains sites en profite pour lancer les "hostilités".

>>> Le vendredi 25 octobre 2019 à partir de 17h <<<

Frissons garantis au Château d'Hélecine

Habillez-vous et chaussez-vous chaudement, la soirée va être longue et pleine de frissons au château d'Hélecine.

La cour d'honneur du château est transformée pour l'occasion en cour des miracles. Le mystérieux Dôme du Château, qui recèle bien des secrets, sera le point de départ d'une promenade de 2 km dans le domaine hanté du Château où les promeneurs croiseront la route d'une cinquantaine d'artistes: fauconnier et ses rapaces, échassiers, cracheurs de feu, sorcières, loup-garou,... Avec à la clé, une distribution de bonbons.

Gratuit, mais mieux vaut, pour des questions d'organisation, annoncer votre participation sur la page Facebook de l'évènement

Nuit des Sorcières au Château de Jehay

Pour cette 12e édition 2019 de la Nuit des Sorcières, le Château de Jehay vous propose lors de cette soirée terrifiante spectacles de rue, concerts, animations effrayantes, citrouilles, sorcières et autres chats noirs ..etc.

Attention: Soirée payante, et réservation obligatoire (nombre d'entrées limité) via ce lien : www.provincedeliege.be.

. © Getty Images

>>> Le week-end du 26 et 27 octobre <<<

Train de l'horreur à Mariembourg

Embarquez pour un voyage mystérieux dans le train d'Halloween et son tunnel hanté, sur le Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées. Un train envahi pour l'occasion de créatures terrifiantes. Il y aura aussi des animations (grimages, jeux, photos souvenirs, bricolages, etc), et des distributions de bonbons.

Départ de Mariembourg à 14h20 et 19h (train nocturne : uniquement samedi).

Treignes, village hanté

L'Ecomusée du Viroin, l'Espace Arthur Masson, le Musée du Malgré-Tout et le Musée du Petit Format s'associent pour organiser d'horrible activités, lors d'une journée sur le thème d'Halloween. Donc venez déguisés.

Au programme, à partir de 11h, un parcours de l'horreur, une visite de nuit d'un musée qui vous donnera la chair de poule, et diverses épreuves dans les musées participants. Profitez également d'un spectacle de danse pour clotûrer la fête d'Halloween dans la cour de la Ferme-Château de Treignes. Une potion magique sera offerte aux participants et un chariot de l'horreur les conduira d'un musée à l'autre.

. © Getty Images

>>> Le 30 octobre <<<

Expédition Halloween à Flémalle

Le Prehistorium de Flémalle vous invite à traverser les époques et les lieux d'Halloween le mercredi 30 octobre à partir de 17h. Revenir aux origines de cette fête païenne, aux lieux où se elle s'est déroulée, pour mieux revivre ce rituel comme nos ancêtres. Trouver dans la nature de quoi confectionner masques et lanternes, apprendre à faire un feu, se balader dans la forêt enchantée, à la rencontre de druides et sorcières qui feront le récit de leurs aventures ancestrales. Et enfin, pénétrer la grotte magique, où vivent les chauves-souris, inspiratrices de légendes comme celle de Dracula, qui pourrait d'ailleurs faire une apparition ce soir-là...

Réservation obligatoire (nombre de places limité) sur prehisto.museum

>>> Le 31 octobre <<<

La plus petite ville du monde tremble pour Halloween...

À Durbuy, tout le monde se déguise ce soir-là pour se fondre dans la foule de trolls, des fées, des sorcières et autres fantômes déjà présents dans la ville.

A partir de 17h: les visiteurs pourront profiter des fanfares, grande magie, jeux de feu, monstres et acrobates, jonglerie, fées et sorcières, échasseurs, diseuse de bonne aventure, etc. Puis, un feu d'artifices devant le rocher d'Homalius. La Horde donnera aussi un concert au Parc Roi Baudouin.

Terreur au terroir, aux vignobles des Agaises

Une malédiction s'est emparée du Seigneur Ruffus, maître des lieux en l'an 1124 qui hante l'endroit, et seuls vous pouvez l'aider. Pour cela, il vous faudra affronter des fantômes, découvrir les indices et trouver la réponse aux énigmes, mettre ses sens à rudes épreuves, pour au final délivrer le Seigneur des lieux. C'est donc un grand parcours-jeu hanté au coeur des vignes qui attend les jeunes visiteurs, et un marché des producteurs et des artisans, un bar, des foodtrucks et un Photomaton pour immortaliser toute cette bonne soirée et ces beaux costumes, qui vous attendent toute la journée du 31, de 10h à 18h. Un évènement gratuit mais réservation obligatoire.

. © Getty Images

Halloween à la mode celte

Pour fêter un Halloween à la manière des Celtes, c'est à Neuvillers que ça se passe. Au fil d'une balade contée, vous partirez à la découverte des déesses mystérieuses qui peuplent les lieux. Des conteurs et des cracheurs de feu vous guideront à travers le monde de l'invisible et vous révéleront les passages secrets vers les légendes anciennes du peuple celte et vous feront revivre cette tradition celte. A partir de 17h15, des départs en groupe sont prévus toutes les 30 minutes. Et la balade dure environ 2h.

Payant à partir de 5 ans. Inscription indispensable via ce lien. Lampe de poche et bonnes chaussures de marche requises.

Halloween en souterrain, à l'ardoiserie de Recht

La galerie souterraine de l'Ardoisière de Recht ouvre ses portes pour des aventures à vivre en famille. Un voyage au coeur de la mine, frissons garantis. la potion magique est au bout du tunnel. De 19h à 22h.

. © Getty Images

A BRUXELLES >>> le 31 octobre <<< Halloween fantastique à Saint Gilles Dans la commune bruxelloise de Saint Gilles, le 31 octobre est chaque année, moment à part. L'esprit d'outre-tombe prend les rênes de cette journée et cette soirée - organisée par le Musée d'Art fantastique - et convoquent pyrotechniciens saltimbanques, zombies et jongleurs pour quelques heures hors du temps. A partir de 12h30, des ateliers et animations entre la place Morichar et le parc Paulus. Puis à partir de 17h, des spectacles de jongleurs, cracheurs de feu, etc... se dérouleront au Parc Paulus. Le feu d'artifices aura lieu à 19h, place Morichar après le Bal des Enflammés. Des animation et spectacle se poursuivront jusqu'à 22h au Musée d'Art fantastique et centre d'Art fantastique. Gratuit (sauf le stand de grimage). Plus d'infos sur www.fantastic-museum.be La chair de poule au Château de Karreveld Attention, lampe de poche, bonnes chaussures et bravoure requise pour cette soirée d''Halloween. De 17h à 22h, les enfants parcourront le château du Karreveld, où ils croiseront sûrement de bien étranges créatures, des magiciens et autres personnages mystérieux. Un petit spectacle les attend à la fin du parcours. Rendez-vous au 3, avenue Jean de la Hoese, à Molenbeek-Saint-Jean. C'est gratuit. © Instagram/tomahawk.axe >>> Le 2 novembre <<< Día de Muertos, les Marolles célèbrent les morts Le Centre culturel Bruegel au coeur des Marolles organise pour la deuxième année consécutive, le Día de Muerto. Au programme, de nombreuses activités (contes, maquillages), expositions, et bien sûr une grande procession et une danse du Quetzalcoatl pour clôturer cet événement en beauté. Le 2 novembre, de 14h à 19h, rue des Renards à 1000 Bruxelles. Les ateliers sont payants, mais les processions gratuites. Lancer de haches Les adultes aussi peuvent se faire plaisir en cette fête sanglante en allant se défouler chez Tomahawk Axe Throwing, le plus grand centre de lancer de haches de la capitale, dans une ambiance bien halloweenesque ave des cibles zombies. . © Getty Images

>>> Durant toutes les vacances d'automne<<<

Le château de la Roche en Ardenne ouvre ses portes à l'esprit d'Halloween

Comme chaque année, le Château de La Roche vous ouvre ses portes durant sa semaine spéciale Halloween. Partez à la découverte des lieux hantés de la fortification.

Visitez le château féodal librement en famille et participez aux diverses activités qui vous seront proposées. le dimanche 27 octobre, Piste de jeu au château, et le mercredi 30 octobre, de 18h à 21h, Château hanté.

Du 26 octobre au 02 novembre 2019, château ouvert de 11h à 17h.

Halloween à la Citadelle de Namur

Durant quatre jours (du 31 octobre au 03 novembre), la Citadelle ouvre ses portes à de nombreuses animations sur le thème d'Halloween, et les fantômes de l'Ôdela prennent place au coeur du domaine de Terra Nova. Spectacles théâtraux, concerts, jeux d'évasion. Deux concours sont organisés: un concours de costumes pour les enfants de 6 à 8 ans et un concours de citrouille, dont la plus belle sculptée ou peinte sera distinguée. Du 31 octobre au 03 novembre 2019.

La forêt dévoile ses mystères au cours de Mystery Forest

La première édition inédite du spectacle son et lumière en 3 D intitulé Mystery Forest se tiendra à l'Adventure Valley, à Durbuy, du 26 octobre au 2 novembre. Ce spectacle de trente minutes, relate la légende raconte d'une cité secrète cachée sous une montagne, que personne n'a encore découverte...

Vous pourrez également vivre une extraordinaire aventure parsemée d'obstacles terrifiants ! Muni de votre lampe de poche, participez à la balade de l'horreur à travers le parc. Celui-ci se transforme, après la fermeture des activités, en village féérique avec lumières tamisées et feux ouverts, dans une ambiance magique. Sur réservation

Halloween devient Hanlloween au Domaine des Grottes de Han

Pendant la semaine de congés, la Grotte de Han se transforme en Manoir hanté où de mystérieux personnages se promènent par-delà la roche et tiennent compagnie aux chauves-souris.

Le parc animalier, devient le théatre des esprits de la forêt et des êtres fantastiques, aperçus entre les arbres et sur les sentiers forestiers. Les galeries secrètes de la Grotte abritent aussi une horde de trolls. Le restaurant Le Pavillon devient pour l'occasion un cimetière de morts-vivants. De 11h à 18h30 et en nocturne les 30 et 31 octobre et le 1er et le 2 novembre à partir de 17h30.

Halloween au labo

Pour les vacances de Toussaint, le Pass se transforme en un grand laboratoire prêt à accueillir toutes les expérimentations. Les animateurs ont concocté un programme mêlant sciences, mystères et frissons! Léguerez-vous votre ADN pour des manipulations génétiques interdites ? Oserez-vous manger des insectes pour augmenter vos forces protéiniques ?Au détour d'un couloir, au coeur d'une exposition, les visiteurs tomberont nez à nez avec de drôles de créatures... Une expérience technologique, immersive et visuelle à vivre en famille. www.pass.be