Qui dit congé de carnaval, dit moment en famille. Envie d'autres activités que les traditionnels visites de musées, parcs animaliers ou plaines de jeux? Voici huit activités tendance qui réuniront petits et grands au cours d'un bon moment.

Tour à tour détective et espion.

Que diriez-vous de devenir des apprentis détectives ? En vogue ces dernières années, l'escape game vous plonge, vous et votre équipe, dans la peau de détectives enfermés dans une pièce sans issue et truffée d'énigmes. Le but du jeu ? Déchiffrer les indices et trouver la sortie, en moins de 60 minutes. Pour y parvenir, faites travailler votre créativité et mettez votre imagination et votre ingéniosité à contribution. Si vous êtes capable de collaborer pour résoudre toutes les énigmes, alors vous pourrez battre votre pire ennemi : le temps. Choisissez entre différentes ambiances et enquêtes telles que le Chicago des années 30, l'affaire Kennedy ou encore une croisade pour découvrir le trésor des Templiers.

Get Out, Avenue Blonden 72 à Liège. Du mardi au vendredi de 11h à 22h, samedi de 10h à 23h3 et le dimanche de 10h à 19h. 16€/personne pour une équipe de 6, supplément de 2€/personne par personne en moins composant l'équipe. Evasion Room, rue du Mouton Blanc 24 à Liège. Du mardi au dimanche de 10h à 22h. 16€/personne avant 18h, 18€/personne aprés 18h.

A la croisée des chemins entre cinéma et escape game, embarquez pour une expérience technologique et immersive et laissez-vous tenter par la réalité virtuelle. Seul ou en équipe de 2 à 6 personnes, évoluez dans différents univers virtuels et remplissez la mission qui vous a été confiée.

Virtual Room, Boulevard de la Sauveniére 136B à Liège. Du mardi au samedi de 11h à minuit (ouvert à 10h les samedis) et le dimanche de 10h à 19h45. 20€ avant 16h, 25€ aprés 17h. Game OVR, Chaussée de Tongres 435 à Rocourt. Du mardi au jeudi de 14h à 22h, vendredi nocturne jusque 23h. Egalement les weekends de 12h à 23h (22h les dimanches). 30€ par heure/personne pour les jeux d'équipes. 12€/ 30min ou 20€/h pour les jeux en solo.

Immersion et aventure en pleine nature

Rien de telle qu'une bonne dose d'aventure en pleine nature pour vivre un moment en famille inoubliable. Si le soleil est au rendez-vous, n'hésitez pas à aller passer une journée à Durbuy pour faire le plein de sensations fortes dans "l'Adventure Valley". Sur plusieurs hectares, descente en rappel, parcours de spéléologie et kayak se côtoient. Et pour les plus petits, pas de raison non plus de ne pas avoir une bonne dose d'aventure, rendez-vous au Domaine de Palogne afin de profiter des promenades en VTT, des plaines de jeux et de descendre, en famille, l'Ourthe en kayak (à partir du mois d'avril).

Durbuy Aventure, rue de Rome 1 à Durbuy. Ouvert de 9h à 17h le weekend et durant le congé de Carnaval. Ouverture permanente à partir du 16 mars. 10€ pour les 4<6ans, 32€ pour les <12ans et 37€ pour les 12+. Gratuit pour les <4ans. Domaine de Palogne, rue de la Bouverie 1 à Ferrieres. Activité kayak du 1er avril au 30 septembre entre 9h30 et 16h. Prix variables selon les activités choisies. Kayak : 14€/personne et 18€ le monokayak

Vous pouvez également opter pour une aventure 100% électrique en choisissant de découvrir les Ardennes en vélo ou en trottinette électrique.

Ardenne Activity, rue des Bergers 12 à Waimes. Ouvert tous les jours de 10h à 17h. 28€/personne

Et si l'on faisait un petit tour à la ferme ?

Classique, mais toujours un succès : la sortie à la ferme. Evadez-vous au coeur d'une ferme pédagogique et apprenez tout en vous amusant. Au programme, en autres, des ateliers cuisine avec des produits de la ferme, nourrissage des animaux de la ferme, ramassage des oeufs ou encore fabrication de jus de pomme maison. Des gestes que les enfants ont rarement l'occasion de faire et qui promettent de leur laisser un souvenir indélébile.

Ferme la Faytoise, rue Ménage 56 à Sprimont. Du lundi au vendredi. 8,50€ la journée/enfant. Côté Campagne, rue Moulin à Vent 99 à Awans. Du lundi au vendredi. 10€ la journée/enfant.

L'Egypte antique s'invite à la Gare des Guillemins.

Immersion totale au sein du tombeau du pharaon maudit. Durant deux heures, aux cotés de l'archéologue Howard, explorez les joyaux de l'Egypte en quête de la tombe de Toutankhamon. Avec de nombreuses pièces, les différentes reconstitutions offriront un moment magique aux visiteurs. Des produits utilisés pour les peintures murales jusqu'aux moisissures constellant les parois de la tombe, en passant par les procédés d'écriture utilisés en Égypte il y a 33 siècles, aucun détail n'a été négligé !

Exposition Toutankhamon, Gare TGV de Liège- Guillemins. Ouvert 7j/7 de 10h à 18h30 jusqu'au 31 mai 2020. 15€ l'entrée individuelle (17€ les weekends), 13€ pour les +65 ( 15€ les weekends) et 45€ pour une famille (2 adultes et 2 enfants/ 50€ les weekends). Gratuit pour les -7ans.

A vos lasers !

Au coeur du site du Kinépolis Rocourt, en équipe ou en mode individuel, venez prendre part à une partie de laser game. Armés de votre P90, poursuivez vos adversaires dans plus de 450m² dédié à l'univers Star Wars. Le but ? Viser vos adversaires ainsi que les mines pour gagner le plus de points. Que la force soit avec vous !

Ou jouez-là en mode espion avec le laser maze. Votre mission : faire le tour des boutons lumineux qui apparaitront sur les murs dans un temps imparti, le tout en évitant un maximum de faisceaux laser. Prêts à relever le défi ?

Laser Game, Chaussée de Tongres 200 à Liège (Site du Kinépolis). Ouvert tous les jours durant les vacances de 13h à minuit. 10€ la partie de 20 minutes

Un village 100% kids

Un mini-village de châteaux gonflables entièrement dédié aux 3-13ans, avec un palmier gonflable de 6m à escalader, un parcours de 28m de long ou encore un toboggan haut de 8m. Mais aussi une arène interactive, des jeux en bois et un espace réservé aux plus petits.

Hall Le Sassin, place du Beaujolais 1 à Bomal-sur-Ourthe. Les 27,28 et 29 février de 10h à 18h.7€ pour les enfants (-13ans), 3€ pour les adultes (+14ans). Gratuit pour les moins de 3 ans et les 60+.

