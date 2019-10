La série culte des enfants des années 80, hautement éducative, débarque sur Netflix Belgique. Et on s'en réjouit.

Attention série culte. Quel enfant élevé dans les années 80 et ayant accès à la télévision, ne ses souvient pas de ces dessins animés qui nous révélaient notre mystère, celui du corps humain (la digestion, la cicatrisation, le foie... etc ) telle une grande Aventure intérieure, à hauteur d'enfant. Méchants au grand nez incarnant virus et maladie, savant à la barbe spectaculaire, gentils gaillards assurant la bonne marche de la machine humaine..., rarement la télévision n'a si bien joué son rôle éducatif que quand elle a diffusé, en Belgique, en France, au Canada, cette série, crée par Albert Barillé en 1986.

En tout, même si dans notre souvenir cela semble couvrir toute notre enfance, ce sont 25 épisodes de 26 minutes qui sont dorénavant disponibles sur la plateforme Netflix Belgique.

Pour toute une génération, les globules rouges, ça ressemble à ça. Il était une fois… la Vie, est dispo. Geplaatst door Netflix op Vrijdag 18 oktober 2019

Petit problème de référencement, c'est en espagnol que vous devrez la trouver dans le catalogue, en tapant dans la barre de recherche "el cuerpo humano". Les enfants des années 80 devenus parents auront, à n'en pas douter, grand plaisir à faire découvrir cette série à leur progéniture. Un bon moment à passer en famille, pour (re)découvrir la magie du corps humain. Et le rôle que peut jouer la télévision.