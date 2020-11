Ça n'aura échappé à personne, l'année 2020 a été chamboulée comme jamais. Jusque dans ses traditions. Ainsi ne savons-nous pas encore qui pourra partager notre table à Noël ou avec qui nous serons autorisés à guincher à la Saint Sylvestre. Mais une chose est sûre: Saint Nicolas et Père Noël seront au rendez-vous cette année pour mettre de la magie dans l'air. Alors, à défaut de pouvoir profiter sur place de leurs conseils et suggestions, et parce que cette année plus que jamais il faut soutenir nos commerçants de proximité mis à mal par le confinement, on a demandé aux magasins indépendants de jouets de Wallonie et de Bruxelles, de partager leurs coups de coeur sortis en 2020.

Pour la plupart des boutiques de jouets, les deux derniers mois de l'année concentrent au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'année, à l'instar de l'enseigne "Jouets Broze" dont le Marketing Manager confiaità nos confrères de la RTBF quelques jours avant qu'il ne soit mis en place, qu'un nouveau confinement serait vraiment dramatique". La situation étant ce qu'elle est, sans que l'on ne connaisse encore la date de sortie du confinement du commerce non essentiel, les boutiques ont été contraintes de s'adapter, ce qui n'est pas sans une surcharge de travail face à cette nouvelle manière de travailler et de satisfaire la clientèle, qui semble cette année plus que jamais, l'objectif de ces passionnés de jeux. Malgré cela, les boutiques indépendantes ont répondu presentes à notre demande, à savoir partager avec vous leurs coups de coeur sortis cette année, pour être sûr d'assurer, et d'avoir la garantie de réjouir chacun au moment de déballer ses cadeaux. Voici leurs prescriptions, expliquées avec leurs mots - on notera que certaines nouveautés font l'unanimité - , ainsi que la marche à suivre pour les collecter ou vous les faire livrer.

Les Idées Bleues à Wavre

Les Idées bleues ont sélectionné pour nous leurs coups de coeur, en y ajoutant des critères écologiques, et de production, européenne.

The crew, Editeur Iello, Kennerspiel des Jahres 2020.

. © DR

Ce premier jeu de plis coopératif est en outre produit en Europe. Que demander de mieux?

Fan de Whist ou de belote, vous devez jouer à The Crew. Retrouvez vos sensations pour ensemble réussir les 50 missions ! Hyper addictif, le meilleur jeu de tous les temps?

La conteuse Merveilleuse, 79,90 euros

. © DR

Beaucoup d'entre nous connaissent la fabrique à Histoire de Lunii (qui a annoncé récemment de rapatrier sa production en France, youpi!) mais cette année nous avons eu le coup de coeur pour La conteuse merveilleuse. Accessible pour les enfants un peu plus jeunes, dès 2 ans, sans bouton mais juste en secouant la boîte, vous y trouverez musiques, contes, moments calmes pour le plaisir des plus petits.

Addysta de chez Elysta (basée Andenne)

. © DR

Ces blocs en bois pour apprendre à compter sont une vraie merveille. Non seulement ils sont beaux mais en plus hyper intéressants niveau éducatif. Une belle idée pour de la récupération !

Euclide (Maredret)

. © DR

Avec ces jeux en bois directement fabriqué en Belgique à côté de Maredsous, les enfants pourront laisser libre court à leur imagination pour construire, assembler et démonter. À l'image des Kapla, ces morceaux de bois pourront occupés les enfants de longues heures, voire journées.

La liste, édition Alice jeunesse

. © DR

Livre coup de coeur de notre magasin, ce livre est une sorte de suite de "le sais-tu que tu ne dois pas tout savoir" du même auteur. Dans La liste, un grand-père donne a sa petite fille une liste de chose à faire avant de se croire trop grande pour le faire. Pleins de bons moments à vivre en tant qu'enfant et adulte. Et si après cette lecture vous créez votre liste avec vos propres enfants, vous pourriez bien être surpris par leurs désirs.

Via Magica, de chez Asmodée et éditeur Hurrican (Allemagne)

. © DR

Super jeu tactique dont la mécanique centrale s'inspire du bingo. Mais un bingo savoureusement revisité, car plein de choix à devoir prendre à chaque tour de jeu. Ce Via Magica est une réédition de l'excellent Augustus, paru chez le même éditeur il y a quelques années.

Les idées bleues, 210 chausséee de Louvain à Wavre, lesideesbleues.be Contact & conseil par : mail > info@lesideesbleues.be • téléphone > 010 24 21 37 • messagerie Facebook ou Instagram. Retrait des commandes sur rendez-vous.

La Maison du Cormorran, à Louvain La Neuve

À la Maison du Cormoran à Louvain La Neuve, on est allé pêcher les coups de coeur 2020 dans les productions françaises.

Pour les plus grands :

Unlock Star Wars, SPACE cow-boys (studio d'édition français)35 euros

. © DR

C'est toujours la folie des escapes games, ces jeux collaboratifs où toute l'équipe tente de résoudre les énigmes dans un temps imparti. UNLOCK ! fait partie de cette gamme proposée à La Maison du Cormoran et la belle surprise de la rentrée c'est la nouvelle boîte Star Wars qui ravira les fans de tout âges.

Que vous y incarniez des rebelles, des agents impériaux ou des contrebandiers, ce jeu UNLOCK! contient trois scénarios inédits dans l'univers mythique de Star Wars™.

Petit plus, un tutoriel de 10 cartes est glissé dans la boîte pour découvrir le jeu sans devoir lire les règles.

Les figurines Tinyly, Djeco, À partir de 10,95 euros la mini poupée et 5,90 le collier.

. © DR

Pour les enfants entre 3 et 8 ans, notre coup de coeur pourrait être les nouvelles figurines Tinyly de chez Djeco, une firme française qui nous plaît beaucoup. Elles mesurent 7,5 cm et on les trouve très délicates, poétiques et fashion. Il existe deux maisons (27,50 euros et 38,50 euros) faciles à emporter partout et plein de figurines à collectionner. Ces figurines se présentent avec quelques accessoires et on peut même trouver le collier assorti pour l'avoir avec soi toute la journée

Et chez le Cormoran aussi on adore

La Conteuse Merveilleuse, de Joyeuse à Paris, 79,90 euros

. © DR

C'est une boîte à histoires fabriquée en France au look délicieusement vintage et au toucher irrésistible, qui raconte une histoire ou chante une comptine quand on la secoue 3 fois !

Un fonctionnement 100% gestuel inspiré des gestes élémentaires des petits : secouer, taper, tourner... Un jeu d'enfants jubilatoire, accessible dès 2 ans voire moins. Pas de bouton, pas d'écran, pas d'ondes, mais 66 histoires pour plus d'enchantement. Le petit plus sympa c'est qu'on peut ajouter des histoires racontées par quelqu'un de la famille ou en télécharger dans la librairie virtuelle du site internet.

La Maison du Cormoran, Galerie Saint Hubert, Rue des Wallons 81348 Louvain-la-Neuve, boutique en ligne >> > cormoran.be. Conseils par email (info@cormoran.be) ou par téléphone (010/45.28.28) entre 10h et 18h du lundi au samedi. Ou encore via WhatsApp, (0470/ 31.12.96) pour conseil en direct dans les rayons. Possibilité de retrait en magasin aux heures de permanence, ou de livraison via Bpost pour 6 euros, et gratuitement à partir de 50 euros d'achat.

Jeux de NIM à Enghien

Spécialisée dans les jeux de société, la boutique Aux Jeux de NIM nous livre ses coups de coeur, à partir de 4 ans, et jusqu'aux ados (et adultes).

Jacques et le Haricot Magique, casse-tête, Smart Games, à partir de 4 ans, 30€

. © DR

Construisez une structure en 3D qui permettra à Jacques d'atteindre le château du géant. Le jeu propose 60 défis de difficulté croissante, et une bande dessinée du célèbre conte.

Fabulia, jeu narratif, Lifestyle Boardgames, à partir de 5 ans, 26€

. © DR

Ce superbe jeu narratif nous propose de personnaliser dix histoires en choisissant leurs héros animaux. Le jeu peut se pratiquer sous forme coopérative ou compétitive. Les histoires personnalisées peuvent ensuite accompagner les enfants au moment du dodo.

Le Monde des dinosaures, bricolage, Djeco, à partir de 6 ans, 32€

. © DR

Développez vos talents artistiques en utilisant 6 compétences créatives pour réaliser des dinosaures: cartes à gratter, collages en métal, figurines, peinture, tampons et dessin en 3D.

La collection Terra Kids Connector, bricolage, Haba, à partir de 8 ans, de 15€ à 30€

. © DR

Ramassez du bois dans la nature, percez des trous, insérez des "connectors", et vos créations naturelles prennent vie.

Ghost Adventure, jeu d'adresse, Buzzy Games, à partir de 8 ans, 30€

. © DR

Parcours, saut d'obstacles, passage étroit, pièges à éviter... une incroyable aventure digne d'Indiana Jones qui se joue avec une... toupie!

The Crew, jeu de coopération, Iello, à partir de 10 ans, 15€

Ce jeu de cartes vous lance 50 missions de difficulté croissante à accomplir en coopération. On s'est arraché ce jeu dès les premiers jours de sa sortie et on comprend pourquoi dès les premières missions.

Ten, jeu d'ambiance, Cocktail Games, à partir de 14 ans, 20€

. © DR

Ce jeu fait appel à votre imagination la plus délirante et déclenche forcément des fous rires. Notre coup de coeur parmi les jeux d'ambiance de l'année.

Jeux de NIM, rue de Bruxelles 6 à 7850 Enghien. Boutique en ligne >>> www.jeuxdenim.be/shop. À venir retirer en magasin à la convenance du client, livraison possible sur Enghien et ses environ, Silly et Herne. Ou via bpost.

Lolifant à Liège

La cuisinière Oxford de Le Toy Van à partir de à peu près 2 ans

. © DR

Cette cuisinière est parfaite pour les petits chefs en devenir. Elle est robuste et a un look à tomber par terre.

L'abeille Code & Go de Brio à partir de 2 ans

. © DR

Un jouet de codage pour les tout petits. Du jamais vu ! Ce jeu est à l'image de Brio.

Le jeu de société Save the dragon à partir de 5 ans

Un jeu de société où les rôles s'inversent. Ici on libère le dragon et pas la princesse !

Les planches Belges We Rock ! à partir de à peu près 2 ans

. © DR

On adore ! Ce sont des planches d'équilibre, mais pas que ! Donnez cette planche à un enfant et il en fera un tas de choses... (pont, fort, balancelle, coin de lecture, obstacle,...) En plus, c'est une marque belge !

Jeu de société L'odyssée des grenouilles de Smart à partir de 6 ans

. © DR

Jeu de société belge. Le premier de leur série à se jouer à plusieurs.

Les porteurs Moover à partir de 12 mois

. © DR

Hyper résistant, ils sont un jeu de montage pour les parents (sans visses ni clous) et un beau gros camion qui fait porteur dans un premier temps pour les enfants.

Le bricolage Grafitape de Kipod (projecteur à fabriquer pour dessiner en grand) à partir de 5 ans

. © DR

On construit sont projecteur pour dessiner en grand sur un poster ou le mur ! C'est impressionnant et très amusant à faire avec toute la famille.

Le déguisement Harry de Great Pretenders à partir de 5 à 8 ans

. © DR

Pour être un parfait sorcier de la tête aux pieds ! Un cape d'une très belle qualitée.

Les articles de cuisine Little Chef de Lilliputiens pour toute la famille

. © DR

Une activité à faire avec toute la famille. Les ustensiles sont adaptés aux mains des enfants et les livres sont plastifiés afin de pouvoir les nettoyer facilement.

Les casques audio Kidyears de Kidywolf

. © DR

Super amusants et adaptés aux oreilles des enfants (DB limité à 85), ces casques ont des oreilles amovibles.

Lolifant, rue de l'Université 37, à Liège. Commandes et conseils du lundi au samedi, de 10h à 16h, par mail (info@lolifant-liege.be) ou téléphone (04 221 22 01). Retrait en magasin ou livraison offerte à partir de 20 euros d'achat.

Dédale, à Bruxelles

Anludim, d'Explore 8, À partir de 8 ans. 19.50 euros.

. © DR

Les joueurs incarnent des apprentis magiciens, le but du jeu remporter deux manches. Pour remporter une manche, il faut réussir à récupérer des artefacts. Pour ce faire vous allez jouer des cartes sous forme de combinaison comme au poker. Avec comme particularité, le fait que les cartes ont deux valeurs dessus un si on tient la carte dans un sens et une autre dans l'autre sens.

Zombie Teenz évolution de Le scorpion masqué. À partir de 8 ans. 19.50 euros.

. © DR

Un jeu coopératif ou le but étant de réunir les composants (4) afin de soigner les citoyens. L'idée géniale, est que le jeu est évolutif, en fonction de son avancement dans le jeu, de nouvelles règles vont apparaitre, de nouveaux personnages, etc. Bref ça donne envie de continuer à jouer encore et encore pour découvrir les éléments non accessible au départ.

Top Ten de Cocktail games. À partir de 14 ans. 19.50 euros

Un "party game" (jeu d'ambiance) où une personne pose une question ou une situation, à laquelle les joueurs vont devoir y répondre avec des intensités différentes. Celui qui a posé la question va alors devoir remettre dans l'ordre les joueurs en fonction de l'intensité.

Par exemple: la situation demande à avoir des réponses de méchante à gentille, chaque joueur va faire une proposition et le joueur "référence" va devoir les retrouver du plus méchant au plus gentil.

The Crew éditeur "Iello" . À partir de 10 ans. 14,50 euros

The crew est un jeu de plis coopératif dans lequel votre équipage va tenter de confirmer l'existence d'une mystérieuse planète. L'idée du jeu de plis, permet à quasi tout le monde de jouer car c'est une mécanique très connue de joueurs de cartes (Whist, manille, ...). Coopératif, le jeu rassemble tous les joueurs autour d'un objectif commun.

Draftosaurus, éditeur "Ankama". À partir de 8 ans. 19.50 euros

. © DR

Un jeu où nous allons essayer de faire le plus beau parc de Dinosaure.

Chaque joueur reçoit un parc et des dinosaures, il va en choisir 1 et le placer dans son parc. Les autres joueurs vont faire de même mais avec une contrainte spécifiée par un lancer de dé. Quand tous les joueurs ont placé leur dinosaure, il donne ceux qui leur reste à leur voisin. Les dinosaures de départ vont donc changer de main à chaque tour. Il faudra alors faire les bons choix pour soi, mais surtout ne pas donner ses meilleurs dinosaures à son adversaire direct.

Dédale, rue Gérard 140 à Etterbeek (02 734 22 55) et rue du Bailli 61, à Ixelles (02 345 02 54). Commande en ligne, à venir retirer sur place. Livraison offerte à partir de 40 euros d'achat. dedale.be/

