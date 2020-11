Jeux de société, cubes à empiler et autres figurines avec lesquelles vos enfants ont vécu tant d'aventures dorment désormais dans un coin de la cave. Pourtant, s'ils sont en bon état, ils feraient le bonheur et la surprise d'enfants moins favorisés que les vôtres, chez qui Saint Nicolas et le Père Noël oublieraient de passer si des asbl ne se mobilisaient pas pour qu'il en soit autrement. Faites le tri dans ce que vous avez et gardez à l'esprit ce que disait Epicure: "il est plus doux de donner que de recevoir."

Le 20 novembre est la Journée internationale des Droits de l'Enfant. Parmi eux, celui de jouer. Or, un enfant sur cinq - et vraisemblablement bientôt un sur quatre avec la crise du Covid - vit actuellement sous le seuil de pauvreté en Belgique. Pas sûr que ces 20 ou 25% d'enfants voient leurs souliers garnis pour la Saint-Nicolas, ou trouvent des cadeaux au pied du sapin au matin du 25 décembre. Heureusement, des asbl se mobilisent depuis des années pour qu'il en soit autrement. Et vous invitent à faire un geste, petit pour eux, grand pour celui à qui il s'adresse.

Quoi donner Hormis les peluches, pour des raisons d'hygiène, et parfois les puzzles et les jouets à piles (comme c'est le cas chez Arc en Ciel), ces collectes acceptent tous les jeux et jouets, pourvu qu'il soit en bon état. "Demandez-vous si vous donneriez ce jouet à un enfant que vous connaissez", rappelle-t-on chez Arc-en-Ciel pour estimer si un jeu est digne d'être donné/reçu en cadeau. Avant de vous délester, recompter les pièces s'il s'agit de jeux de société, enlever les piles des jouets à piles, passer un coup de chiffon pour nettoyer ceux qui en auraient besoin. Si vous jouets sont rouillés, cassés ou incomplets, pas la peine d'encombrer ceux qui les collectent. "Demandez-vous si vous donneriez ce jouet à un enfant que vous connaissez" En ce qui concerne les classes d'âges, toutes sortes de jouets pour tous les âges sont les bienvenus. Mais il semblerait que les besoins sur des jouets pour les enfants de 12 à 18 ans soient plus importants, nous rappelle-t-on chez Arc-en-Ciel, "parce que ce sont des jouets dont on se sépare en général moins que les jouets pour bébé.". L'asbl liégeoise Assistance à l'Enfance remarque un plus grand besoin dans les jouets pour garçons parmi ses bénéficiaires. Aujourd'hui, il est tout à fait admis d'offrir et de recevoir un jouet de seconde main s'il est en bon état. Les plus fervents défenseurs de l'environnements et adeptes du zéro déchet en font même un principe. Mais évidemment, vous pouvez aussi donner des jouets neufs, ou faire un don aux différentes associations pour qu'elles achètent elles-mêmes les jeux, selon leurs besoins et l'âge des bénéficiaires.

Où donner?

Vous voulez donner à des enfants défavorisés vos jeux et jouets dont vous et vos enfants ne vous servez plus. Pour cela, gardez bien à l'esprit que moins il y aura d'intermédiaires entre vous et l'enfant qui recevra votre don, moins il y aura de casse. Pour cela, consultez votre entourage et les associations locales. Il existe forcément près de chez vous, dans votre ville, village ou même quartier, des groupes et asbl mobilisées pour ce type de collectes et redistribution de Noël. Pour les connaître, rendez-vous sur les sites de votre commune, sur les groupes Facebook de quartier.

À Bruxelles

L'association Arc-en-Ciel

La mission d'Arc-en-Ciel est de donner des loisirs aux enfants défavorisés, placés en foyer ou sur le temps extrascolaire, et ce de plusieurs façons dont les récoltes de jouets au moment des fêtes. 360 associations bénéficient actuellement de ses services, et à travers elles, 25.000 enfants sont touchés. Or cette année, pandémie oblige, l'asbl a vu ses activités bouleversées. L'édition 2020 du Nostalgie Magic Tour a notamment dû être reportée à l'année prochaine. Or, cette tournée permet à l'asbl de récolter une grande partie des jouets destinés à fournir à ces 25.000 enfants défavorisés. La fermeture des magasins, dont son partenaire Fox et Cie chez lequel les clients pouvaient déposer leurs dons de jouets neufs ou de seconde main, contrarie les plans. Même si, lorsqu'ils vont récupérer une commande passée en ligne, les clients peuvent toujours faire leur don, l'ampleur est forcément moindre. Pourtant, les besoins sont toujours là, et le réconfort d'un cadeau peut être encore plus présent dans cette ambiance de crise. C'est pourquoi vous pouvez déposer directement vos dons au siège de l'asbl si vous habitez ou passez à Bruxelles, ou même faire un envoi par la poste.

Pour les dépôts et les envois postaux: Asbl Arc-en-Ciel, 41 rue du Bien Faire, à 1170 Watermael-Boitsfort, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et ce jusqu'au 4 décembre 2020.

Vous pouvez aussi faire un don en argent avec lequel l'association achètera des jeux, jouets, livres aux enfants qui sans elle n'en auraient pas. www.arc-en-ciel.be

À Liège

Créée il y a plus de 35 ans maintenant, l'asbl Assistance à l'Enfance récolte pour les fêtes de Saint Nicolas et Noël des jouets en bon état, afin de permettre à des familles en difficulté de la région liégeoise de vivre la magie de la Saint-Nicolas et/ou des fêtes de fin d'année comme tout le monde. L'asbl rappelle que "donner ne serait-ce qu'un jouet, est un acte solidaire et une manière d'agir en faveur de l'environnement, en évitant à ces objets de devenir prématurément des déchets." En 2019, ce ne sont pas moins de 700 enfants qui ont reçu plus de 3000 jouets.

L'équipe de bénévoles vérifie, contrôle, teste lave, coiffe, habille, et reconstitue les boîtes de Lego et Playmobils par exemple. Mais aussi recycle si jamais le reste n'est pas possible.

Assistance à l'Enfance fait ensuite des colis pour des familles qui sont suivies par le service social de l'association ou dont les coordonnées sont transmises par des écoles ou autres services sociaux. Elle vient aussi en aide à de nombreuses associations qui travaillent avec des familles défavorisées.

Malgré ce travail valeureux, l'association récolte chaque année de moins en moins de jouets en bon état. Et manque cruellement de jeux pour garçons. Pour l'aider, rendez-vous sur www.assistance-enfance.be/operation-saint-nicolas.

Assistance à l'Enfance, Rue Surlet 34 à 4020 Liège. Tel: 04 341 10 96

Dans le Brabant wallon

En 2009, la Fabrique à soi a lancé l'Opération Boîtes à KDO. Son objectif: sensibliser les enfants à la citoyenneté, à penser au collectif.

Comment ça marche: transformer une boîte de format +/- standard (pour que les destinataires reçoivent des boîtes de tailles égales), en une boîte à surprises et cadeaux. Celui qui la compose doit avoir en tête l'idée de faire plaisir. Pour cela, il la remplit d'un contenu ludique, diversifié, en faisant primer la qualité sur la quantité, en y déposant des objets, jeux, jouets de seconde main en parfait état. Ces boîtes doivent être crées en pensant à l'enfant ou à l'ado qui la recevra, des jeunes souvent contraints à tout partager, parce que vivants en institution. Les boîtes-surprises sont récoltées en octobre et novembre et distribués en décembre. Pour toutes les infos sur les consignes et les points de dépôts, rendez-vous sur www.calbw.be/operation-boites-kdo et la page Facebook de l'Opération Boîtes à KDO.

À Namur

La Donnerie Namuroise organise depuis 2016 une Saint-Nicolas pour les enfants de familles moins favorisées. Pour cela, elle récolte des jouets, en bon état de fonctionnement, auprès des particuliers, mais aussi de récoltes spécifiques organisées sur les Recyparcs du BEP Environnement, comme ce fut le cas le 17 octobre dernier. www.namur.be/fr/annuaire/la-donnerie-namuroise. 0474 62 04 47.

Mais aussi...

Pas besoin de chercher très loin pour trouver une association proche de chez vous! De nombreuses initiatives locales sont mises sur pied chaque année pour récolter différents dons. Un coup de fil à votre commune, un coup d'oeil sur le Net et le tour est joué!

À noter: Certaines associations préfèrent que vous preniez contact avec elles avant de déposer vos dons. Ils vous renseigneront exactement sur les besoins immédiats des bénéficiaires.

Et n'oubliez pas: si vous êtes trop tard pour Saint Nicolas, dans un mois passe le Père Noël. Et ce serait bien qu'il passe chez tout le monde.

Le 20 novembre est la Journée internationale des Droits de l'Enfant. Parmi eux, celui de jouer. Or, un enfant sur cinq - et vraisemblablement bientôt un sur quatre avec la crise du Covid - vit actuellement sous le seuil de pauvreté en Belgique. Pas sûr que ces 20 ou 25% d'enfants voient leurs souliers garnis pour la Saint-Nicolas, ou trouvent des cadeaux au pied du sapin au matin du 25 décembre. Heureusement, des asbl se mobilisent depuis des années pour qu'il en soit autrement. Et vous invitent à faire un geste, petit pour eux, grand pour celui à qui il s'adresse. Où donner? Vous voulez donner à des enfants défavorisés vos jeux et jouets dont vous et vos enfants ne vous servez plus. Pour cela, gardez bien à l'esprit que moins il y aura d'intermédiaires entre vous et l'enfant qui recevra votre don, moins il y aura de casse. Pour cela, consultez votre entourage et les associations locales. Il existe forcément près de chez vous, dans votre ville, village ou même quartier, des groupes et asbl mobilisées pour ce type de collectes et redistribution de Noël. Pour les connaître, rendez-vous sur les sites de votre commune, sur les groupes Facebook de quartier. L'association Arc-en-CielLa mission d'Arc-en-Ciel est de donner des loisirs aux enfants défavorisés, placés en foyer ou sur le temps extrascolaire, et ce de plusieurs façons dont les récoltes de jouets au moment des fêtes. 360 associations bénéficient actuellement de ses services, et à travers elles, 25.000 enfants sont touchés. Or cette année, pandémie oblige, l'asbl a vu ses activités bouleversées. L'édition 2020 du Nostalgie Magic Tour a notamment dû être reportée à l'année prochaine. Or, cette tournée permet à l'asbl de récolter une grande partie des jouets destinés à fournir à ces 25.000 enfants défavorisés. La fermeture des magasins, dont son partenaire Fox et Cie chez lequel les clients pouvaient déposer leurs dons de jouets neufs ou de seconde main, contrarie les plans. Même si, lorsqu'ils vont récupérer une commande passée en ligne, les clients peuvent toujours faire leur don, l'ampleur est forcément moindre. Pourtant, les besoins sont toujours là, et le réconfort d'un cadeau peut être encore plus présent dans cette ambiance de crise. C'est pourquoi vous pouvez déposer directement vos dons au siège de l'asbl si vous habitez ou passez à Bruxelles, ou même faire un envoi par la poste. Pour les dépôts et les envois postaux: Asbl Arc-en-Ciel, 41 rue du Bien Faire, à 1170 Watermael-Boitsfort, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et ce jusqu'au 4 décembre 2020. Vous pouvez aussi faire un don en argent avec lequel l'association achètera des jeux, jouets, livres aux enfants qui sans elle n'en auraient pas. www.arc-en-ciel.beCréée il y a plus de 35 ans maintenant, l'asbl Assistance à l'Enfance récolte pour les fêtes de Saint Nicolas et Noël des jouets en bon état, afin de permettre à des familles en difficulté de la région liégeoise de vivre la magie de la Saint-Nicolas et/ou des fêtes de fin d'année comme tout le monde. L'asbl rappelle que "donner ne serait-ce qu'un jouet, est un acte solidaire et une manière d'agir en faveur de l'environnement, en évitant à ces objets de devenir prématurément des déchets." En 2019, ce ne sont pas moins de 700 enfants qui ont reçu plus de 3000 jouets. L'équipe de bénévoles vérifie, contrôle, teste lave, coiffe, habille, et reconstitue les boîtes de Lego et Playmobils par exemple. Mais aussi recycle si jamais le reste n'est pas possible. Assistance à l'Enfance fait ensuite des colis pour des familles qui sont suivies par le service social de l'association ou dont les coordonnées sont transmises par des écoles ou autres services sociaux. Elle vient aussi en aide à de nombreuses associations qui travaillent avec des familles défavorisées. Malgré ce travail valeureux, l'association récolte chaque année de moins en moins de jouets en bon état. Et manque cruellement de jeux pour garçons. Pour l'aider, rendez-vous sur www.assistance-enfance.be/operation-saint-nicolas. Assistance à l'Enfance, Rue Surlet 34 à 4020 Liège. Tel: 04 341 10 96En 2009, la Fabrique à soi a lancé l'Opération Boîtes à KDO. Son objectif: sensibliser les enfants à la citoyenneté, à penser au collectif. Comment ça marche: transformer une boîte de format +/- standard (pour que les destinataires reçoivent des boîtes de tailles égales), en une boîte à surprises et cadeaux. Celui qui la compose doit avoir en tête l'idée de faire plaisir. Pour cela, il la remplit d'un contenu ludique, diversifié, en faisant primer la qualité sur la quantité, en y déposant des objets, jeux, jouets de seconde main en parfait état. Ces boîtes doivent être crées en pensant à l'enfant ou à l'ado qui la recevra, des jeunes souvent contraints à tout partager, parce que vivants en institution. Les boîtes-surprises sont récoltées en octobre et novembre et distribués en décembre. Pour toutes les infos sur les consignes et les points de dépôts, rendez-vous sur www.calbw.be/operation-boites-kdo et la page Facebook de l'Opération Boîtes à KDO. La Donnerie Namuroise organise depuis 2016 une Saint-Nicolas pour les enfants de familles moins favorisées. Pour cela, elle récolte des jouets, en bon état de fonctionnement, auprès des particuliers, mais aussi de récoltes spécifiques organisées sur les Recyparcs du BEP Environnement, comme ce fut le cas le 17 octobre dernier. www.namur.be/fr/annuaire/la-donnerie-namuroise. 0474 62 04 47. Pas besoin de chercher très loin pour trouver une association proche de chez vous! De nombreuses initiatives locales sont mises sur pied chaque année pour récolter différents dons. Un coup de fil à votre commune, un coup d'oeil sur le Net et le tour est joué! À noter: Certaines associations préfèrent que vous preniez contact avec elles avant de déposer vos dons. Ils vous renseigneront exactement sur les besoins immédiats des bénéficiaires.Et n'oubliez pas: si vous êtes trop tard pour Saint Nicolas, dans un mois passe le Père Noël. Et ce serait bien qu'il passe chez tout le monde.