La Tribu By Mariri c'est l'histoire de deux mamans de famille nombreuse qui ont souhaité offrir une terre plus propre à leurs enfants en offrant un projet shopping éco-responsable pour les 0-3 ans. Retour sur le projet de mode seconde-main de ces deux liégeoises.

De collègues de travail, Sophie et Sophie sont devenues des collègues de vie. Elles se sont rencontrées lorsqu'elles travaillaient comme e-marketing manager pour le Grand Prix de Spa, il y a 14 ans. Et depuis, leur deux grande famille nombreuse n'en forme plus qu'une.

Après une vie bien remplie et mouvementée, elles ont décidé de se poser et de monter leur projet. C'est à ce moment-là qu'est née "La tribu by Mariri". Les deux Sophie souhaitent offrir à leurs enfants une terre plus propre et un projet de shopping éco-responsable en consommant différemment et en évitant de surconsommer. C'est pourquoi elles mettent en vente et louent des vêtements de seconde main de grandes marques pour bébé. Elles proposent de jolis ensembles uniques, prêts à être enfilé, de qualité et de marques.

Cache-coeur (cachemire, laine et fibre écologiques), chemisier Baby Dior et short Chloé" © La Tribu by Marini

En outre, en partant de la question "combien de mamans disent : 'c'est dommage, c'est très joli mais il/elle ne l'a porté qu'une seule fois' ?", elles ont décidé de proposer des tenues plus exceptionnelles, en location, pour une cérémonie, des vacances d'hiver ou simplement l'envie de se faire tout beau. Le prix des tenues oscille entre 20 et 50 euros.

Pour les deux mamans, leur petite entreprise peut aider "en redonnant une seconde vie aux vêtements et en formant des ensembles", ce qui permet de faire aussi gagner du temps aux parents.

