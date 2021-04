Avec le retour du printemps, pourquoi ne pas initier les petits à la beauté des jardins? Le livre Tous les jardins sont dans la nature de Didier Cornille emmène les jeunes à la découverte des plus beaux espaces verts du monde, pour rêver et, qui sait, trouver l'inspiration.

Après avoir réussi le pari d'intéresser les kids à l'architecture, l'auteur-illustrateur Didier Cornille fait son retour aux édition Hélium avec Tous les jardins sont dans la nature, un ouvrage bien de saison qui aborde cette fois la création de jardins. Et vise à toucher les plus petits aussi, grâce à des informations insolites rehaussées des dessins colorés au trait miniaturiste. Elève du designer et sculpteur Claude Courtecuisse aux beaux-arts de Lille, Didier Cornille enchaîne sur une formation en design aux Arts Décoratifs de Paris et enseigne la discipline, avant de choisir de se consacrer pleinement à la confection de livres enchanteurs qui invitent à voir autrement le monde qui nous entoureSpécialisé dans l'architecture vue par le prisme des enfants, il emmène ses lecteurs en balade à la découverte de maisons, ponts et autres gratte-ciel d'exception, et a porté cette fois son attention sur dix jardins aussi originaux que spectaculaires. Au programme de cette promenade illustrée, Central Park, le jardin de la villa Noailles mais aussi l'incroyable jardin des tarots de Niki de Saint-Phalle. L'occasion de laisser son esprit vagabonder et de déconfiner son imagination, en faisant le plein d'anecdotes insolites au passage.