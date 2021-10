Pour la 22e fois, l'élection du jouet de l'année a récompensé les fabricants les plus méritants et dévoilé les grandes tendances du secteur. Parmi elles: le revival de jeux plus anciens... pour rassembler parents et enfants.

Ce 6 octobre se tenait l'élection du jouet de l'année, un prix décerné par la Fédération Belge du jouet. Au départ, plus de 60 jouets en lice. À l'arrivée, 12 gagnants répondant chacun à une thématique et retenus par un jury d'experts. De quoi permettre aux fabricants lauréats de se distinguer dans ce marché plutôt surpeuplé... D'autant plus depuis le confinement de 2020. L'industrie du jouet a en effet le vent en poupe et fait partie des secteurs qui ont bénéficié d'un impact positif de cette année de crise. Les ventes se sont amplifiées, de manière considérable avec une augmentation de 14%, pour un montant de 237 millions d'euros.

Suite à la fermeture des lieux culturels et de loisirs, les jeux sont devenus incontournables pour occuper le temps libre et, plus encore, favoriser les liens entre générations. Résultat: à côté des classiques cartes Pokémon, jeux de constructions, cartes stratégiques, poupées et licences de jeux vidéo, des articles plutôt "old school", remis au goût du jour, occupent le devant de la scène et mettent parents et enfants d'accord. De nombreux jouets s'inspirent ainsi d'anciens concepts existants comme Battle Cubes qui rappelle le traditionnel " pierre-papier-ciseaux ", Ghost Adventure qui revisite l'usage des toupies ou encore Dragomino et Reaxion qui reposent sur les dominos.

" Ce n'est pas évident de se démarquer dans ce secteur, explique Cannelle Charlet, une des créatrices de Dragomino et de Ghost Adventure. Mais il est primordial de toujours croire en son produit. Ce qui fonctionne beaucoup, ce sont les jeux qui rassemblent différents âges et différentes générations. Dragomino reprend les dominos mais ajoute une touche d'originalité. C'est évolutif, ce qui permet aux plus petits de comprendre à leur rythme et il y a une certaine stratégie à avoir. Ghost adventure, lui, est un concept autour des toupies. Il représente l'univers des jeux vidéo mais en version plus concrète. C'est aussi un jeu d'adresse. " Les plus âgés peuvent dès lors replonger en enfance tandis que les plus jeunes (re)découvrent ces jeux indémodables.

Les lauréats

Catégorie Premier âge : SmartMax-My first Acrobats

Un jeu 100% belge qui permet aux plus petits de construire différentes structures à l'aide du magnétisme de formes colorées. L'enfant peut se lancer des défis en se basant sur des fiches ou donner libre cours à son imagination.

Prix approximatif: 19,99 euros

Catégorie Poupées et peluches : GottaGo Flamingo

Cette peluche parle, chante, danse, mange et répète ce qu'elle entend. Son côté insolite? Elle se nourrit puis fait " un popo magique ".

Prix approximatif du marché: 30-34 euros

Catégorie Collectibles : Battle Cubes

. © DR

Ce jeu reprend l'incontournable " pierre-papier-ciseaux " avec des cubes à l'effigie des personnages Marvel à l'intérieur desquels on choisit "pierre", "papier" ou "ciseaux".

Prix approximatif: 5,99 à 10,99 euros

Catégorie Loisirs créatifs : Lanterne aux lucioles

Plus poétique cette fois, il s'agit de décorer une lanterne en utilisant les fenêtres interchangeables, peintures, autocollants et strass. Une fois la lanterne allumée, une lumière tourne à l'intérieur, ce qui donne l'impression d'avoir attrapé des centaines de lucioles.

Prix approximatif : 24,95 euros

Catégorie Jeux éducatifs : MaXimaal Tables de multiplication

Imaginé par Maxim, un enfant de 8 ans, MaXimaal est un moyen ludique pour l'apprentissage des tables de multiplication. Petit plus, cinquante centimes sont reversés à la fondation contre le cancer pour chaque jeu acheté.

Prix approximatif: 13,99 euros

Catégorie jeux pour enfants : Dragomino

Dragomino réinvente les dominos classiques, les points habituels étant remplacés par des dinosaures. De quoi rassembler les générations.

Prix approximatif: 22,99 euros

Catégorie Jeux de société famille: Pictures

Le but: faire deviner des images de la vie de tous les jours en utilisant des bouts de ficelles, des galets, des bâtonnets ou encore des blocs en bois.

Prix approximatif : 34,90 euros

Catégorie Jeux d'aventure enfants : Ghost Adventure

Ghost Adventure réinvente un jeu ancien: la toupie. On y joue debout, le but étant de déplacer la toupie sur le plateau en le manipulant.

Prix approximatif: 29,99 euros

Catégorie Jeux de logique et de réflexion : Logiquest Les aventuriers du Rail

Un jeu pouvant réunir toute la famille, où petits et grands construisent des trains sur la base de différents puzzles.

Prix approximatif: 24,99 euros

Catégorie Univers de jeu : Dino Rise

Playmobil développe un gamme sur le thème des dinosaures. Détail anachronique: les boîtes contiennent également des personnages permettant à l'Homme de rencontrer ces animaux préhistoriques.

Prix approximatif du marché: 74,99 euros

Catégorie Jouets interactifs : Nikko R/C Rock Crusher

Ces voitures colorées munies de grosses roues peuvent circuler sur n'importe quel terrain, avec une télécommande qui permet de s'amuser à plusieurs sans interférence. Un jeu de petites voitures, version 2.0.

Prix approximatif: 59,99 euros

Catégorie Jeux de construction : Reaxion

Encore un jeu qui s'inspire de jeux old school. Il s'agit ici de la toute dernière nouveauté des dominos cascades, les pièces permettant de représenter des personnages, des immeubles, des voitures... pour développer l'imagination.

Prix approximatif: 44,99 euros

Par Justine Gabrielli

