Des heures de lecture et de plaisir en perspective pendant ces vacances scolaires: voici nos 10 coups de coeur de cette fin d'année au rayon des livres jeunesse.

Oh qu'est-ce que c'est ? par Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau. Loulou et cie. De 0 à 3 ans. 12 euros.

Jack et Georges se reposent tranquillement quand soudain une drôle de boule énorme atterrit à côté d'eux. " Qu'est-ce que c'est ? " Les voilà à présent tous deux qui roulent dessus, tombent d'une falaise avec cette boule qui se transforme en parachute puis en radeau sur la rivière. Vive l'aventure ! Mais la question demeure : qu'est-ce que c'est ? Humour au rendez-vous.

Une expo idéale, par Hervé Tullet, Bayard éditions. Dès 4 ans. 19,90 euros.

Connu pour son univers ludique et bigarré, Hervé Tullet invite avec ce livre-exposition les petits (et les grands !) à laisser libre cours à leur créativité. A plat ou en trois dimensions, les couleurs, formes, fenêtres et jeux de superpositions animent les oeuvres, sources inépuisables d'inspiration

.

Plein plein plein de nature, par Alexandra Garibal et Amandine Piu, Casterman. De 3 à 6 ans. 15,90 euros.

De la sauterelle-feuille au nénuphar géant, des châtaignes de mer au poisson à dents... Voici un imagier grand format de plus de 200 végétaux et animaux, aux explications pleines d'humour et aux illustrations originales et hautes en couleurs. La nature n'aura plus de secret pour les marmots !

Voyage, par Elena Selena, Albums Gallimard Jeunesse. De 4 à 7 ans. 26 euros.

Le voyage initiatique d'une jeune grue, dans le sillage de ses aînées, raconté en cinq pop-up fabuleux tout en poésie et finesse. Une perle.

Le rêve de Jonas, par Marlies Van der Wel, Ecole des Loisirs Kaléidoscope. De 3 à 6 ans. 14,20

Depuis qu'il a découvert l'océan, Jonas rêve de vivre au milieu des poissons. On le voit au fil des pages et des années rivaliser d'ingéniosité pour réaliser son rêve. Un album magnifique qui laisse toute la place au dessin, enrichi d'un court-métrage d'animation éblouissant. (https://marliesvanderwel.nl/jonas-and-the-sea)

Le bel au bois dormant, par Karrie Fransman et Jonathan Plackett, Stock. De 6 à 9 ans. 20,90 euros.

Comme des millions d'enfants, les auteurs de ce recueil ont grandi en écoutant ou en lisant inlassablement les mêmes contes de fées. Mais en redécouvrant ces histoires avec leur fille, ils se sont demandé pourquoi les princesses attendaient toujours bien sagement leurs princes charmants. Avec soudain cette envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. A l'aide d'un algorithme mis au point par Jonathan, ils ont interverti les genres dans les récits classiques, amenant ainsi les princesses à prendre le rôle des princes, les sorciers des sorcières et les reines des rois. Un ingénieux renversement de situation très joliment illustré par Karrie.

Une toute petite seconde, par Rébecca Dautremer, éditions Sarbacane. Dès 5 ans. 38 euros.

Un moment suspendu, la toute petite seconde lors de laquelle Jacominus Gainsborough, le personnage fétiche de Rébecca Dautremer, voit son destin basculer avec lui, dans l'escalier de la véranda familiale. Ce n'est rien moins qu'une fresque à la Brueghel, déployée sur un leporello de deux mètres, que nous propose l'artiste. On s'y délecte de 100 micro-fictions pour autant de protagonistes, contées dans un livret glissé en ouverture. Un véritable bijou.

Le guerrier massaï, par Laurent Pinabel, éditions Les 400 coups. Dès 7 ans. 17 euros.

Une nuit, un jeune garçon voit son destin changer à jamais, lorsque la statue d'un guerrier massaï, souvenir que son père a rapporté de l'un de ses nombreux voyages, prend vie dans la maison. Un album en noir et blanc saisissant sur le thème du voyage et de la quête de soi.

Les étoiles de Montmartre, par Caroline Fleuriot et Loren Bes, Orso éditions. Dès 9 ans. 14,50 euros.

Un beau roman illustré qui plonge au coeur du monde du cirque dans le Paris de 1879, et célèbre la rencontre et l'amitié entre deux talents, Amélie l'écuyère et Henri le dessinateur. Dans le décor enchanteur de Montmartre, au milieu des clowns, chevaux, jongleurs et dresseurs, les deux héros se créent des moments inoubliables, avant qu'Henri devienne le célèbre Toulouse-Lautrec. #amitié #amour #art #émotions, comme on écrirait aujourd'hui.

Le feu au sommet de la montagne et autres contes pour espérer, par Praline Gay-Para et Julien Billaudeau, Actes Sud Junior. Dès 8 ans. 17 euros.

Fuir une ogresse jalouse, relever un terrible pari au sommet d'une montagne, voler un poil de la moustache d'un lion féroce... Voici quelques-unes des épreuves que nos héros devront affronter dans ces cinq contes venus de Syrie, d'Erythrée, d'Ethiopie, du Soudan et d'Afghanistan. Proposées chacune dans leur langue originale et avec leur traduction française, ces cinq histoires de courage et d'amitié sont aussi le fruit d'un partenariat avec Paris d'Exil, association de soutien aux personnes exilées.

