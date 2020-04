Ces vacances de Pâques seront bien différentes des autres années. Le confinement - la règle à respecter pour éviter la propagation du coronavirus - a certainement bouleversé vos plans. Découvrez sept manières de profiter des vacances en famille tout en restant à la maison.

1. Du camping, direction le jardin

Vos vacances au camping ont été annulées et les valises n'ont pas été complètement vidées ? La recette pour un camping réussi : tente, chaise de camping, sac de couchage, grosse chaussette. Et si vous partiez à l'aventure avec toute la famille... dans votre jardin ? Préparez vos sacs de hike ou vos valises avec les enfants. Plantez, ensuite, votre tente et profitez de votre jardin comme s'il s'agissait d'un camping. Petit plus : la météo s'annonce estivale !

Vous n'avez pas de jardin ? La cabane fabriquée avec des matelas et des couvertures est l'incontournable des jeux d'intérieur.

© Getty Images

2. Des vacances au ski, avec Angèle et Roméo Elvis

Vous vous faisiez une joie de vous rendre dans votre station de ski préférée ? Loin des pistes enneigées, enfilez malgré tout votre combinaison de ski, afin de réaliser un remake du clip "Tout oublier" de Roméo Elvis et Angèle. Fou rire assuré pour toute la famille !

3. La traditionnelle chasse au trésor, partout dans la maison

La période de Pâques est connue pour sa traditionnelle chasse aux oeufs. Les cloches vont-elles passer malgré l'épidémie? Une chasse aux oeufs grandeur nature dans chaque pièce de la maison sera bienvenue pour les petits (et aussi les plus grands). N'hésitez pas à décorer les oeufs ensuite avec vos enfants.

© Getty Images

4. Top Chef, tout le monde en cuisine

La cuisine en famille, c'est vraiment magique ! Cupcakes, crêpes et gâteau au chocolat pour l'après-midi, et pizzas, plats en sauce ou découpage de légumes pour le repas du soir. Pour pimenter le tout, défiez-vous dans un concours de la meilleure recette.

© Getty Images

5. The Voice, à chaque jour son spectacle

Les enfants raffolent des spectacles. C'est le moment parfait pour créer de nouveaux souvenirs. Tous les jours, demandez à votre/vos enfant.s de préparer une danse ou une chanson.

© Getty Images

6. Bob le bricoleur, apprendre à réparer ensemble

Le confinement peut également être l'occasion d'apprendre à ses enfants l'importance d'éviter le gaspillage. Pourquoi ne pas réutiliser des vieux matériaux, des vieilles boites en carton et autres déchets dont vous n'avez plus l'utilité ? Contruire une cabane avec tous ces matériaux peut être une chouette idée.

© Getty Images

7. Devenir guide d'un jour et partager vos bons plans

Replongez dans vos souvenirs de vacances. À défaut de devoir faire des plans pour votre prochain citytrip, reprenez les photos de votre dernier voyage, écrivez vos bons plans et partagez-les, soit via un blog, soit dans un forum de discussion. Vos enfants seront de parfaits experts pour lister avec vous leurs exigences et bons plans.

© Getty Images

Vos vacances au camping ont été annulées et les valises n'ont pas été complètement vidées ? La recette pour un camping réussi : tente, chaise de camping, sac de couchage, grosse chaussette. Et si vous partiez à l'aventure avec toute la famille... dans votre jardin ? Préparez vos sacs de hike ou vos valises avec les enfants. Plantez, ensuite, votre tente et profitez de votre jardin comme s'il s'agissait d'un camping. Petit plus : la météo s'annonce estivale !Vous n'avez pas de jardin ? La cabane fabriquée avec des matelas et des couvertures est l'incontournable des jeux d'intérieur.Vous vous faisiez une joie de vous rendre dans votre station de ski préférée ? Loin des pistes enneigées, enfilez malgré tout votre combinaison de ski, afin de réaliser un remake du clip "Tout oublier" de Roméo Elvis et Angèle. Fou rire assuré pour toute la famille !La période de Pâques est connue pour sa traditionnelle chasse aux oeufs. Les cloches vont-elles passer malgré l'épidémie? Une chasse aux oeufs grandeur nature dans chaque pièce de la maison sera bienvenue pour les petits (et aussi les plus grands). N'hésitez pas à décorer les oeufs ensuite avec vos enfants. La cuisine en famille, c'est vraiment magique ! Cupcakes, crêpes et gâteau au chocolat pour l'après-midi, et pizzas, plats en sauce ou découpage de légumes pour le repas du soir. Pour pimenter le tout, défiez-vous dans un concours de la meilleure recette.Les enfants raffolent des spectacles. C'est le moment parfait pour créer de nouveaux souvenirs. Tous les jours, demandez à votre/vos enfant.s de préparer une danse ou une chanson.Le confinement peut également être l'occasion d'apprendre à ses enfants l'importance d'éviter le gaspillage. Pourquoi ne pas réutiliser des vieux matériaux, des vieilles boites en carton et autres déchets dont vous n'avez plus l'utilité ? Contruire une cabane avec tous ces matériaux peut être une chouette idée.Replongez dans vos souvenirs de vacances. À défaut de devoir faire des plans pour votre prochain citytrip, reprenez les photos de votre dernier voyage, écrivez vos bons plans et partagez-les, soit via un blog, soit dans un forum de discussion. Vos enfants seront de parfaits experts pour lister avec vous leurs exigences et bons plans.