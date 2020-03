À moins d'être d'être un(e) cinéaste à la formation implacable soi-même, ou d'avoir une confiance aussi implacable en sa culture cinématographique, tout parent amoureux du grand écran cherche toujours des pistes pour mettre sa progéniture sur cet art si prolifique qu'est le cinéma, tracer un sillon et visionner les pépites piochées dans ces 124 années de création. Voici l'outil qui les y aidera.

Nicolas Boukhrief est réalisateur, Lydia Boukhrief est monteuse. Tous deux, mari et femme, sont passionnés de cinéma. A travers ce livre, ils ont voulu fournir aux parents un outil pour initier, former leur enfant au 7e art. L'émerveillement, la curiosité et l'envie de cinéma des enfants: voilà trois valeurs que les auteurs ont souhaité alimenter via ce répertoire à destination des parents. Avec pour objectif celui de provoquer des émotions de cinéma.

Depuis L'Arroseur arrosé (1885) considéré comme le premier film de fiction, de l'eau a coulé du tuyau, sous les ponts, et de la pellicule a été imprimée.

Le duo de cinéphiles dresse un large panorama, pas élitiste, de ce qu'il est possible de montrer de meilleur aux enfants, de plus formateur, tant sur un plan esthétique que thématique. À chaque film sa double page qui le recontextualise et met en exergue ses qualités, et ce qu'il a apporté à l'histoire du cinéma, etc. La touche finale revenant au(x) spectateur(s) enfantin(s), à qui les auteurs ont laissé un cadre pour rédiger son propre commentaire sur ce qu'il(s) vien(nent)t de voir.

À mettre entre toutes les mains.

100 grands films pour les petits, de Max Linder à la Tortue rouge, de Lydia et Nicolas Boukhrief, coédition Gründ et Arte éditions, sorti fin avril 2019. 19,95 euros. En vente sur la boutique d'Arte

Certains sont disponibles gratuitement,parce que tombés dans le domaine public. Comme ceux des frères Lumière ou de Georges Meliès. Ou accessibles gratuitement sur YouTube, comme par exemple ceux de Max Linder.

ou encore Il Giovedi (Le jeudi) de Vittorio de Sica

Petit rappel: Il y a quelques temps, le site OpenCulture a mis en accès libre, donc gratuitement, une vidéothèque contenant plus de 700 chefs d'oeuvre du 7e art. Fictions, documentaires, courts-métrages, dessins animés, d'Hitchcock à Tim Burton, en passant par les pépites inachevées de Tarantino ou les westerns de John Wayne, le vivier semble idéal et inépuisable pour parfaire sa culture et se divertir. rendez-vous sur le site d'OpenCulture Lire à ce sujet >>> De Hitchcock à Tarantino, plus de 700 films et courts-métrages rares disponibles gratuitement

