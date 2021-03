Parce qu'ils ont bien besoin de sourire, voici les coups de coeur littéraires de L'oiseau Lire, à Visé, pour leur offrir une dose de positive attitude.

Dépaysant

Pérou, 1986. Laila, admise en clinique neurologique, rencontre El Rato. A deux, ils partent en voyage, des Andes à la forêt amazonienne, à la recherche d'une fleur mystérieuse, qui pourrait soigner la jeune fille. "Aventure, tension, amitié, humour et douceur, nous adorons la plume de l'auteur. Pour toutes les générations", commente Camille, la libraire. Romy, la fille du boucher du village, rencontre Julius, végétarien engagé. C'est l'amour du théâtre va les réunir. "Les auteurs revisitent un des couples les plus emblématiques de la littérature: Roméo et Juliette, observe Camille. Nous nous sommes délectées de leur humour, de leur intelligence et de leurs merveilleuses plumes." Léone est leadeuse d'un groupe punk avec lequel elle crie sa rage dans tout Paris. Un jour, elle croise Octave, qui l'entraîne sur une pente dangereuse, mais aussi vers quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir. "Drôle et puissant, un roman rempli de liberté et d'amour, qui prend aux tripes. Pour des ados enragés qui veulent faire bouger les choses."