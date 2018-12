Le Fonds Bikes in Brussels lance un appel pour soutenir les infrastructures...

Le Fonds a été créé par un Bruxellois passionné de vélo, explique la Fondation Roi Baudouin, pour améliorer les infrastructures cyclistes de la capitale. La petite reine engrange de plus en plus de succès à Bruxelles, comme en attestent les chiffres de l'Observatoire du vélo.

Davantage de vélos, cela signifie une amélioration de la qualité de l'air par la réduction des transports motorisés, ainsi que la création d'un espace de vie plus convivial et serein, souligne la Fondation. "Le Fonds Bikes in Brussels souhaite renforcer cette tendance et contribuer à une mobilité vélo plus facile, plus sûre et plus efficace dans la Région de Bruxelles-Capitale au bénéfice de tous."

Ce fonds apportera un soutien financier pouvant aller jusqu'à 1.000.000 euros à des projets d'aménagement portés par des associations, des pouvoirs publics ou des partenaires privés et publics. Qu'il s'agisse d'un grand projet ou de petite ou moyenne ampleur, toutes les initiatives concrètes sont les bienvenues.

Les demandes de soutien peuvent être introduites tout au long de l'année. Des sélections seront effectuées le 20 mars, le 13 juin, le 18 septembre et le 16 décembre 2019.