L'entrepreneur écologique Louis De Jaeger s'inquiète de toutes les campagnes publicitaires pour des produits vitaminés et pour renforcer l'immunité alors qu'ils sont à portée de mains dans notre jardin...

Attention, l'hiver est à nos portes! Votre système immunitaire est-il suffisamment armé contre les multiples bactéries qui menacent votre organisme ? Selon les innombrables campagnes publicitaires, il faudrait faire des stocks de cocktails vitaminés pour passer l'hiver. Pourtant, selon l'architecte de jardin et entrepreneur écologique Louis De Jaeger, il n'y a qu'une seule pilule qui permet de rester en bonne santé et elle se trouve dans votre jardin.

En lisant les étiquettes des complexes vitaminés qui promettent de renforcer l'immunité, on remarque que les extraits de plantes et la vitamine C sont souvent les ingrédients les plus courants. Nous devrions normalement consommer ces plantes et la vitamine C en quantité suffisante dans notre alimentation. Malheureusement notre régime alimentaire n'est plus si sain ces dernières années, même en faisant attention. Les nutriments et les vitamines ont diminué de façon spectaculaire, comme on peut le lire dans diverses études, dont celles de Robin J. Marles.

Heureusement, la nature peut être source de nombreux bienfaits. Des compléments alimentaires naturels y sont à portée de main. Beaucoup des plantes qui s'y trouvent ont des bienfaits médicinaux. Louis De Jaeger en donne quelques exemples, sans prendre de risques, il se limite ici aux baies facilement reconnaissables.

Les roses en floraison sont magnifiques, mais mêmes fanés, peu de gens savent que les cynorhodons ne sont pas seulement une bombe de vitamine C, ils sont aussi délicieux. Les pétales de rose peuvent ainsi relever une salade. On peut aussi en faire de la confiture ou de la gelée. Les belles baies orange de l'argousier sont aussi très riches en vitamine C, tout comme le cassis, les mûres ...

La médecine issue des plantes peut se révéler très bénéfique, surtout pour les petits maux hivernaux. Pour ne pas revivre l'histoire tragique de l'aventurier américain Christopher McCandless portée à l'écran dans le film Into the Wild (attention spoiler, le protagoniste meurt empoisonné d'avoir mangé une plante toxique), des risques existent toutefois dans l'utilisation de ces plantes.

Chaque année, des milliards dépensés en pharmacie pour des vitamines et des boosters d'immunité peuvent être économisés. Le gingembre cru est un remède miracle pour soulager les maux de gorge, l'onguent au Calendula est très facile à préparer, le thym, le romarin et la sauge sont des herbes très puissantes qui peuvent être utilisées pour de nombreux maux. Notre jardin est plein de surprises et de remèdes aux plantes.