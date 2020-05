Si pour nombre d'entre nous, le tofu incarne, à tort, une abomination alimentaire, il existe de multiples façons de se forger une opinion différente quant à ce "fromage de soja" riche en protéines. Ainsi de cette possibilité de réaliser une sorte de "pesto de tofu" absolument délicieux.

Pour ce faire, on utilise :

La marche à suivre ? Elle est simple comme bonjour. Il suffit de hacher grossièrement la coriandre (ou le basilic), puis de mixer tous les ingrédients au blender jusqu'à former une pâte un peu compacte. Le résultat savoureux s'apprécie par exemple avec du fromage halloumi grillé et, pourquoi pas, quelques petites tomates bien juteuses. Envie de davantage de légumes ? Le chef londonien d'origine israélienne Yotam Ottolenghi conseille d'accompagner cette sauce avec des racines de persil tubéreux pelées, coupées en rondelles et cuites pendant 15 minutes dans une poêle enduite d'huile d'olive.