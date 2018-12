Maison 8 expose Serge Leblon pour la bonne cause

C'était cet automne. Le photographe belge Serge Leblon répondait à l'invitation de l'association Adanso. Direction la petite ville de Pô, dans le sud du Burkina Faso, Afrique. Il en a ramené des images, des portraits, des photos, jamais de clichés. Et il en a soigneusement élus une quarantaine, qu'il expose et met en vente au profit d'Adanso, ce 12 décembre 2018 chez Maison 8, à Bruxelles.

Un seul but

L'idée de cette expo-vente caritative est de montrer son travail et de le partager au profit d'Adanso, qu'il a vu à l'oeuvre sur le terrain. Car cette association à finalité sociale a pour objectif la réalisation et la gestion de projets de microcrédit et d'investissement sur le continent africain. Sur place, une équipe mixte qui partage une même vision du développement durable, 184 projets soutenus, 148 emplois confortés et 159 autres créés, 307 familles bénéficiaires de ce beau projet.

L'intégralité des bénéfices de cette vente que le photographe et l'association ont voulue à des prix avantageux sera reversée via Adanso à une communauté de femmes de la région de Pô qui rêvent de s'offrir un métier à tisser et, via Education Sans Frontières, à des enfants ainsi parrainés dans leur scolarité.

Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si d'une pierre deux coups, vous imaginez parfaitement bien accrocher chez vous ces tirages forcément singuliers, en édition limitée et signés par l'un de nos meilleurs photographes, exposé d'habitude à New York, Tokyo ou Paris.

A.-F.M.

Expo-vente caritative Serge Leblon X Adanso, mercredi 12 décembre dès 18 heures, chez Maison 8, rue Cervantès, 8, à 1190 Bruxelles. www.sergeleblon.com, www.adanso.org, @maison_8_brussels