A la recherche du temps passé avec Jacques de Selliers et son Clockarium

A quelques jours du passage à l'heure d'été, on s'invite au Clockarium, maison Art déco bruxelloise transformée en musée, où s'exposent des centaines d'horloges en faïence rivalisant de fantaisie délicieusement kitsch. Rencontre avec son propriétaire et fondateur.

Notre montre indique 13 h 58. Nous nous signalons deux petites minutes avant l'heure prévue, une légère impolitesse que nous pardonne le maître des lieux - d'autant que notre avance est motivée par la curiosité : va-t-on assister à un concert de carillons à 14 heures tapantes ? " Non, nous déçoit Jacques de Selliers, pas de sonnerie, seule une infime minorité des horloges étant munie d'un réveil. De toute façon, à peine une sur trois fonctionne, et ce n'est pas de la belle mécanique : ça fait un bruit de casserole. " Pourquoi ce scientifique au profil atypique s'est-il épris d'objets apparemment si triviaux, au point de leur consacrer un musée ? " Dieu seul le sait ", répond-il. Ingénieur en électricité, il a longtemps travaillé à l'étranger, sur des plates-formes de forage en Afrique ou dans des centres de recherche aux Etats-Unis et, de retour en Belgique, il poursuivit sa carrière au sein du ...