Posséder une île privée au large de la Ville qui ne dort jamais est désormais possible. Il vous en coûtera toutefois 13 millions de dollars pour rélaiser ce rêve.

Cette magnifique maison, située sur une île privée, appartient à Al Sutton, 85 ans, ancien médecin, lanceur d'alerte, devenu producteur et activiste pour les droits civiques, et actuellement investit afin de mettre un terme au génocide au Soudan. Une personnalité apparemment fort éloignée du luxe et du calme qu'évoque la vision de sa propriété.

Ce dernière est située sur l'île de Columbia, l'une des îles au large des côtes de New Rochelle, au nord-est du Bronx, à une vingtaine de kilomètres de Manhattan.

Cette maison dispose de quatre chambres à coucher, deux salles de bains et une cuisine ouverte. Elle est également énergétiquement autonome grâce, entre autres équipements, à des panneaux solaires et une machine à dessaler pour purifier l'eau de mer. Un ponton pour amarrer le bateau du propriétaire et celui de ses invités est aussi disponible. Et indispensable en fait.