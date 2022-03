Des centaines d'oeuvres d'art, à en perdre la tête... La treizième édition de l'Affordable Art Fair se tient du 23 au 27 mars, à Tour et Taxis, à Bruxelles. L'occasion de dénicher des peintures, des sculptures, des photographies et d'autres créations artistiques à des prix abordables. Au grand bonheur des artistes émergents et des collectionneurs amateurs ou chevronnés.

1. Pour éveiller son esprit créatif et repérer les nouveaux talents

Durant ces quelques jours d'exposition, cet énorme marché d'art, au coeur du site de Tour et Taxis, rassemble plus de 75 galeries. Venues des Pays-Bas, de France, d'Espagne ou encore de Corée du Sud, elles mettent en lumière le travail d'artistes encore peu connus du circuit.

Ruth Gallery, Emmanuel Aziseh, Best friends

Un exemple : la Homecoming Gallery, créée par deux amies néerlandaises, Karlijn Bozon et Nadine van Asbeck, et rassemblant des photographes, comme le Ghanéen Derrick Ofosu Boateng, qui proposent des oeuvres en éditions limitées. On y retrouve également CAS, qui regroupe deux maisons d'art d'Ostende et Zottegem et présente notamment les oeuvres géométriques et abstraites du peintre Jürgen Dorme.

.

2. Pour oser acheter une oeuvre

L'Affordable Art Fair est considérée comme une porte d'entrée dans le monde de l'art pour les curieux et les passionnés débutants qui souhaiteraient se lancer dans une collection. L'exposition laisse la possibilité à ces nouveaux acheteurs d'acquérir des oeuvres à prix abordables, avec de nombreuses créations à moins de 1000 euros notamment. Le plafond est fixé à 7000 euros pour les plus onéreuses et les tarifs doivent toujours être affichés.

Acid Gallery, Julien Semio, Poursuite

Bien sûr les sommes sont parfois conséquentes mais elles restent raisonnables dans le monde de l'art où celles-ci deviennent vite exorbitantes. L'Affordable Art Fair est donc aussi une manière d'investir, puisque la cote de certains des artistes émergents présents peut évidemment monter à l'avenir. Aux visiteurs d'avoir le nez fin.

Rep Ringel Art, Rep Ringel, Again

3. Pour devenir artiste le temps d'un workshop

On dit souvent que l'art se touche avec les yeux, mais dans ce workshop proposé par We are out of office, il est possible de le toucher avec les mains. Le duo d'artistes haut en couleur Winneke de Groot et Felix van Dam organise en effet un atelier où il est possible de peindre des petites sculptures en bois. Une activité reflétant à merveille l'inspiration des deux artistes néerlandais qui travaillent avec la peinture, la sculpture ou encore la céramique. Les deux designers de formation seront présents tout le long de l'événement. Il est possible de réserver les places du workshop. Et de rentrer avec sa petite création personnelle chez soi.

Chiefs et Spirits Gallery, Francois du Plessis, Solid gold illusion

4. Pour découvrir le monde des NFT et compagnie

En phase avec l'évolution du secteur qui voit arriver de plus en plus d'artistes proposant des oeuvres numériques (ces fameux NFT) qui se monnaient aujourd'hui au même titre que les réalisations réelles, l'Affordable Art Fair a invité plusieurs personnes travaillant sur ces nouvelles façons de créer.

Acid Gallery, Atelier telescopique

A l'instar de l'Atelier Télescopique, un collectif qui a mis au point une plate-forme Web, Pictomato, permettant de créer un avatar et de l'utiliser comme signature personnelle. Le peintre Rep Ringel sera également de la partie. Ce dernier intègre dans ses oeuvres un cachet de cire contenant une puce électronique qui compile diverses informations - date de production, certificat d'authenticité et même la chanson sur laquelle l'artiste a orchestré sa peinture. De quoi révolutionner complètement la façon d'envisager les arts.7

Par Myriam Karrout

Affordable Art Fair Brussels, du 23 au 27 mars 2022 à Tour & Taxis, 86C, avenue du Port, à 1000 Bruxelles. affordableartfair.com/fairs/brussels/ Billetterie : aafbrussels.seetickets.com/

