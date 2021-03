Jusqu'au 21 mars, L'architecture vous veut du bien met l'art de bâtir en avant, dans les rues de Namur. L'occasion de découvrir des bâtiments contemporains dans la région et une jeune garde de concepteurs d'espaces aux idées innovantes.

Passionnés d'architecture et amoureux de belles choses, direction Namur pour votre prochaine excursion en Belgique. La ville vibre en effet jusqu'au 21 mars au rythme de l'art de bâtir. Le parcours, qui s'étire de Bomel à Jambes, emmène les curieux à la découverte de vitrines aménagées par de jeunes bureaux. Ceux-ci ont été sélectionnés lors d'un a...

Passionnés d'architecture et amoureux de belles choses, direction Namur pour votre prochaine excursion en Belgique. La ville vibre en effet jusqu'au 21 mars au rythme de l'art de bâtir. Le parcours, qui s'étire de Bomel à Jambes, emmène les curieux à la découverte de vitrines aménagées par de jeunes bureaux. Ceux-ci ont été sélectionnés lors d'un appel à contribution lancé en 2020 et ont reçu pour mission de "repenser le quotidien, le soigner parfois, faire rêver encore, car c'est là le rôle de l'architecte". De cet énoncé sont nées diverses installations qui questionnent les passants. Les bureaux sélectionnés sont: Central, Gabriella D'Addiego, Linto, Mamour et Nord. Ce dernier bureau présentera par ailleurs des installations dans les abattoirs de Bomel.Le circuit proposé est également jalonné d'une sélection de bâtiments remarquables réalisés à Namur ces trente dernières années et figurant dans le guide Architecture moderne et contemporaine 1893-2020 Namur & Luxembourg (éditions Mardaga & FWB). Parmi eux, des habitations privées mais aussi l'Académie des beaux-arts, le parlement wallon et la passerelle L'emjambée. L'opération est organisée par l'Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles (ICA) qui entend développer avec les habitants et les pouvoirs locaux une culture architecturale en Belgique francophone au fil d'expos, de rencontres et d'événements. Et ce, pour cette manifestation namuroise, en partenariat avec le Centre culturel et le Théâtre de Namur.Une belle opportunité de découvrir la capitale wallonne sous un autre angle, tant que le tourisme de proximité reste encore notre seule porte d'évasion.Parcours urbain: L'architecture vous veut du bien : parcours - Google My MapsProgramme complet : ica-wb.be