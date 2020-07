Même si de nombreux accrochages sont reportés, les passionnés d'architecture ont droit à un rattrapage estival grâce à ces 5 expos dédiées à l'art de bâtir. N'oubliez pas de réserver !

Belgique-France

Cocorico! L'iconique Villa Cavrois de Robert Mallet-Stevens, à deux pas de Lille, a donné carte blanche au duo belge Muller Van Severen, qui fut couronné Designer de l'année 2015 par Le Vif Weekend. Le tandem y a donc installé pour quelques mois ses meubles intemporels.

...

Cocorico! L'iconique Villa Cavrois de Robert Mallet-Stevens, à deux pas de Lille, a donné carte blanche au duo belge Muller Van Severen, qui fut couronné Designer de l'année 2015 par Le Vif Weekend. Le tandem y a donc installé pour quelques mois ses meubles intemporels. Certaines de ces pièces ont été créées spécialement pour l'événement (initié par le Centre des monuments nationaux, qui gère la villa Cavrois) et dialogue avec cet édifice avant-gardiste, qui lui aussi vaut la peine d'être (re)découvert tant il est emblématique d'une époque et de son mode de vie. Une expo qui s'inscrit dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design, une année chamboulée par le coronavirus mais qui est néanmoins l'occasion d'un tas d'autres manifestations dans la ville et ses alentours.Villa Cavrois, 60, Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, à 59170 Croix. www.villa-cavrois.fr Jusqu'au 1er novembre 2020. D'autres événements à Lille et dans la région: www.designiscapital.comDeux événements estivaux pour cette institution consacrée au grand architecte bruxellois ! Ainsi, l'expo L'ornement Art nouveau dévoile, jusque fin septembre, plus de 80 dessins, la plupart inédits et signés Henry van de Velde, Josef Hoffmann, Charles R. Mackintosh..., autour de ce thème. En parallèle, le musée Horta ouvre définitivement au public son atelier des dessinateurs. Y sont présentés 60 quincailleries et moulages qui permettent de comprendre comment Victor Horta travaillait. Un espace pour s'immerger intimement dans l'oeuvre de l'artiste. Horta Museum, 25, rue Américaine, à 1060 Bruxelles. www.hortamuseum.be Jusqu'au 27 septembre 2020.Toujours à Bruxelles, le CIVA poursuit les visites de son expo sur l'avant-garde architectural qui, il y a près d'un siècle, fleurissait à Bruxelles, autour de 7 Arts. Cette revue fut lancée en 1922 par Pierre et Victor Bourgeois, Pierre-Louis Flouquet, Karel Maes et Georges Monier. Ils y défendirent l'abstraction géométrique et la synthèse des arts - peinture, sculpture, arts décoratifs, littérature, musique et cinéma. Ce journal fut une magnifique plate-forme pour populariser la modernité en Belgique, mais également dans l'Europe entière. CIVA, 55, rue de l'Ermitage, à 1050 Bruxelles www.civa.brussels/fr Jusqu'au 9 août 2020.Il y a un peu plus d'un an, l'Institut Culturel d'Architecture Wallonie-Bruxelles (ICA) voyait le jour pour construire et médiatiser une culture architecturale en Fédération Wallonie-Bruxelles. En décembre dernier, l'opérateur lançait dans ce cadre un appel à idées auprès de jeunes architectes, architectes d'intérieur, urbanistes et paysagistes afin d'aménager virtuellement - et sans aucune contrainte - un espace individuel standard (3 x 2,6 x 2,3 m). Le résultat de leurs réflexions est désormais mis en vitrine, chez Recyclart à Bruxelles, dans une un espace, visible de la rue, où sont projetées des vidéos des projets. Et pour rendre le concept plus accessible à tout un chacun, aux plus petits surtout, un atelier est mis à disposition des familles, le jeudi et le vendredi. Chacun peut y esquisser librement son propre aménagement sur papier. Et partager ainsi un moment créatif autour de l'architecture.Recyclart, 15, rue de Manchester, à 1080 Bruxelles. https://ica-wb.be Jusqu'au 31 juillet 2020.Le Pavillon de l'Arsenal, à Paris, n'a pas perdu de temps pour prendre du recul et déjà réfléchir à ce que cette crise sanitaire nous enseigne. Le musée dédié à l'urbanisme et à l'architecture a en effet rassemblé les réflexions de tous ceux qui ont donné leur avis, depuis le 16 avril dernier, sur la plate-forme "Et demain, on fait quoi?". Cette exposition évolutive regroupe déjà plus de 150 contributions d'architectes, étudiants, ingénieurs, paysagistes, promoteurs, usagers... qui questionnent les grandes problématiques urbaines d'aujourd'hui. Parmi les thèmes abordés: le logement, la mobilité, la solidarité, le climat, la ruralité ou encore la distance aux autres et au monde. Pavillon de l'Arsenal, 21, boulevard Morland, à 75004 Paris. www.pavillon-arsenal.com Jusqu'au 6 septembre 2020.