Archi | Le nouveau bâtiment abritant le musée de l'Elysée et le mudac à Lausanne

Le bureau portugais Aires Mateus a été désigné lauréat en 2015 pour réaliser le bâtiment abritant le Musée de l'Elysée et le mudac. Au coeur de leur projet "Un musée, deux musées", deux volumes pleins qui contiennent un espace vide qui se dilate et se com­prime, créant des formes géométriques aléatoires.

La lumière est un élément primordial du concept archi­tectural du bâtiment. Des puits de lumière naturelle, comme la faille et la terrasse donnant sur le lac, pré­sentent les productions artistiques sous leur meilleur jour. La faille crée aussi un effet de circulation entre in­térieur et extérieur, haut et bas, qui symbolise le lien entre les deux musées, mais aussi une volonté d'être ouvert sur l'espace public. "Nous voulions que, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le foyer, l'on soit toujours dans la transparence, avec l'impression d'être à l'extérieur. Nous voulons provoquer une sen­sation spatiale particulière chez le visiteur. Pour nous c'est le rôle principal de l'architecture" précise Manuel Aires Mateus

Un escalier central mène aux espaces d'exposition du Musée de l'Elysée au rez-de-cour et au mudac au premier étage. Les espaces, doublés par rapport aux bâtiments historiques des musées, sont flexibles car modulables, et permettent de déployer de manière souple la présentation des collections ainsi que la scénographie des expositions temporaires. Les dépôts et les services techniques en sous-sol garantissent une conservation optimale des collections alors que les espaces administratifs entourent, au nord et à l'ouest, le bâtiment central, lui-même entièrement dévolu au public.

Cette inauguration est une étape importante pour Plateforme 10, le nou­veau quartier des arts de Lausanne, désormais au complet, grâce au mudac et l'Elysée qui se joignent ainsi au Musée cantonal des Beaux-Arts, le MCBA, qui avaient inaugurés ce projet ambitieux, en oc­tobre 2019. Ce site global se veut accélérateur de culture et de laboratoire d'une créativité alliant mé­moire et ambition, curiosité et partage.

Figure majeure de la scène photographique nationale et internationale depuis près de 40 ans, l'Elysée quitte ainsi une maison de maître historique pour s'installer dans un musée pensé pour l'avenir. Agrandissant au pas­sage ses espaces d'exposition. Abordant le design de manière transdisciplinaire de­puis plus de 20 ans, le mudac s'intègre également parfaitement dans ce nouvel ensemble. C'est littérale­ment "augmenté" qu'il y accueillera le public à partir de 2022: des surfaces d'exposition doublées.







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou En quelques chiffres : 42 MÈTRES Longueur de chaque côté du cube formant le bâtiment 14'400 M² Surface totale de l'ensemble des espaces du projet







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou 14'400 M² Surface totale de l'ensemble des espaces du projet







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou 1'500 M² Surface du toit et du patio végétalisés 1'520 M² Surface d'exposition du Musée de l'Elysée 1'580M² Surface d'exposition du mudac







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou .







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou 2'300 + 450 TONNES Poids total de l'armature et de la charpente du bâtiment







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou .







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou . 1'058 TONNES Poids du béton soutenu par la charpente au-dessus du hall d'entrée du musée 5 TONNES Charge utile du monte-charge menant au mudac







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou .







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou 3 Nombre de pilliers porteurs dans l'espace central du bâtiment







Elysee Mudac © Matthieu Gasfou 44 Nombre de méga-poutres en acier composant la charpente située au-dessus du hall d'entrée 1291 Nombre de jours de chantier 374 Nombre de marches d'escaliers 72 Nombre de facettes sur le plafond en béton du hall d'entrée 102 MILLIONS Coût total de l'ouvrage.