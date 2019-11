L'illustre école d'art et d'architecture allemande, qui fête ses 100 ans cette année, a laissé sa marque sur le paysage de notre capitale. Nous avons sélectionné huit pépites du patrimoine incontournables. Bonne promenade.

Si des trésors architecturaux des années 20 et 30 se cachent un peu partout en Belgique, c'est à Bruxelles, berceau de l'école d'art de La Cambre, qu'on en dénombre le plus. L'établissement a été fondé en 1926, par l'architecte Henry Van De Velde. Celui-ci n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il est également à l'origine de l'école des beaux-arts de Weimar, précurseur du célèbre Bauhaus qui, dés 1919, fit entrer l'art de bâtir et le design dans un univers d'avant-garde, révolutionnant la façon de construire dans le monde entier. La Cambre était donc "notre" Bauhaus, et aux quatre coins de la capitale, des projets contemporains et fonctionnels ont vu le jour. Mais qu'ont donc ces deux institutions en commun? Un rejet de la surdécoration des années 1900 (où les bâtiments enduits de stuc ressemblaient souvent à des pièces montées). La nouvelle génération d'architectes aspirait à un style international plus sobre, centré sur la fonctionnalité. Leurs matériaux de prédilection étaient le verre, l'acier ou le béton armé, et la modernité n'était alors plus réservée à l'élite. L'ambition sociale était claire: même les gens ordinaires avaient droit à une maison soignée, bien isolée et lumineuse. Démonstration en huit édifices.

