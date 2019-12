La Chine continue à montrer son incroyable croissance à coups de bâtiments qui en jettent. L'ancien architecte Kris Provoost, qui a quitté la Belgique pour l'empire du Milieu il y a dix ans, s'est reconverti en photographe afin de capturer cette folie des grandeurs - et des courbes - dans un très beau livre. Extraits choisis.

Le Pavillon Chinois de l'Expo universelle 2010

© KRIS PROVOOST

Fonction: Musée

Ville: Shanghai

Architecte: He Jingtang

"J'ai vécu six ans à Shanghai. Un pôle financier qui, petit à petit, s'est transformé en véritable cité culturelle. Le pavillon chinois était l'un des bijoux de l'Exposition universelle de 2010 et accueille désormais l'un des plus grands musées de la région. Le bâtiment impressionne par sa taille gigantesque, sa forme originale et sa couleur rouge vif. Si on le regarde avec attention, il fait penser à une sorte d'entonnoir carré, constitué de baguettes posées les unes sur les autres. C'est un hommage à l'architecture ancestrale de la Chine. Et le rouge est celui du drapeau national. Une carte de visite géante!"

Musée des sciences et technologies Binhai © KRIS PROVOOST

Musée des sciences et technologies Binhai

Fonction: Musée

Ville: Tianjin

Architecte: Bernard Tschumi Architects

"A une demi-heure de Pékin, le long de la mer Jaune, la ville de Tianjin se compose d'un centre historique et d'un quartier plus récent, le district Binhai, séparés par une heure de route. Auparavant, c'était une zone industrielle, un no man's land insignifiant. Depuis peu, il s'impose comme une petite cité autonome, avec un pôle culturel, des centres commerciaux et des infrastructures sportives. Les couleurs cuivrées du musée rappellent le passé manufacturier des lieux. Ses tours coniques, elles, servent de puits de lumière."

CCTV Headquarters © KRIS PROVOOST

CCTV Headquarters

Fonction: Bureaux

Ville: Pékin

Architecte: OMA

"J'ai vécu trois ans à quelques pas de ce bâtiment, et il n'a jamais cessé de m'émerveiller. C'est un des symboles de la Chine moderne. La plupart des gratte-ciel sont construits à la verticale, et peuvent atteindre des centaines de mètres de hauteur. Il est vain de vouloir bâtir la plus haute tour du monde: il y aura toujours quelqu'un qui verra encore plus grand. Les architectes des CCTV Headquarters l'ont bien compris et ont opté pour une boucle infinie, différente sous tous les angles. Une forme insolite qui a aussi une portée symbolique: le bâtiment abrite les bureaux de la China Central Television, où l'actualité est, elle aussi, diffusée en boucle."

Le grand théâtre de Chongqing © KRIS PROVOOST

Le grand théâtre de Chongqing

Fonction: Salle de spectacle

Ville: Chongqing

Architecte: GMP Architekten

"Chongqing est une métropole brute, où l'espace est une denrée rare, ce qui se ressent dans les choix architecturaux. Avec sa forme énigmatique et ses fenêtres vertes, ce bâtiment me fait penser à un canon prêt à tirer. Autant dire qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais je trouve qu'il s'intègre très bien dans son environnement. Chongqing ne pardonne rien, la chaleur y est insupportable en été et la densité de l'urbanisme, ajoutée aux reliefs accidentés, contribue à cette sensation d'étouffement. Visiter la ville n'est pas de tout repos, et y vivre, encore moins!"

GT Land Plaza © KRIS PROVOOST

GT Land Plaza

Fonctions: bureaux, hôtel, centre commercial

Ville: Hangzhou

Architecte: SOM

"Hangzhou est l'un des pou- mons de la zone économique du delta du Yangzi Jiang, qui rassemble plusieurs métropoles prospères. Une ville verte qui, au bord du lac de l'Ouest, mise sur la durabilité: les véhicules électri- ques, par exemple, y sont presque devenus la norme. Le GT Land Plaza s'intègre dans un nouveau quartier des affaires, toujours en construction. En tant qu'architecte, je trouve ses formes angulaires et ses empilements de volumes hyper-intéressants. Le gratte-ciel accueille des zones commerciales et des restaurants, mais également des bureaux et un hôtel au sommet. Une polyvalence qui est monnaie courante en Chine."

Le grand théâtre de Harbin © KRIS PROVOOST

Le grand théâtre de Harbin

Fonction: Opéra

Ville: Harbin

Architecte: MAD Architects

"A Harbin, l'une des villes les plus septentrionales du pays, la température peut descendre sous les 30 degrés en hiver. L'Opera House est une magnifique construction aux formes naturelles, en accord avec l'environnement marécageux de la région. Il se situe à quelques kilomètres du centre, là où personne ne s'aventurait avant la création du bâtiment. C'est un bel exemple de la force fédératrice de l'architecture: désormais, la jolie place attire les foules, tandis que le parc attenant fait le bonheur des enfants."

Shenzhen Energy Mansion © KRIS PROVOOST

Shenzhen Energy Mansion

Fonction: Bureaux

Ville: Shenzhen

Architecte: Bjarke Ingels Group

"On est ici dans une ville ultradynamique qui, ces dernières années, a troqué sa réputation de "cité industrielle" contre celle de "pôle technologique digne de la Silicon Valley". Lors de ma première visite en Chine, Hong Kong était en avance de dix ans sur le monde occidental en matière d'innovation. Aujourd'hui, c'est au tour de Shenzhen. Un exemple frappant? Plus personne ne paye quoi que ce soit en liquide ou avec une carte: tout se fait via smartphone, de la location de vélo à la place de cinéma. Cette ouverture au progrès se reflète dans l'architecture. Avec ses lignes verticales, ses nervures et ses plis, la Shenzhen Energy Mansion affiche une forme fascinante. La façade se fend par endroits, laissant apercevoir la skyline d'une ville en perpétuelle évolution."