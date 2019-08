View this post on Instagram

The worlds Most expensive Home is for Sale. Anyone Interested? The Sale for the Villa Les Cedres is exprected to Go Down for more than half a Billion Euros. The owners ask for a lot more: € 1.100.000.000,- more than a Billion Euros Das offiziell teuerste Haus der Welt steht derzeit zum Verkauf. Falls jemand Interesse hat: der Verkauf wird auf eine halbe Milliarde geschätzt obwohl sich die Eigentümer sehr viel mehr vorstellen. Stolze € 1.100.000.000,- also über eine Milliarde.