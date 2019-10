En images: Les reliques du Brutalisme en ex-Yougoslavie, éternels objets de fascination

La tour Genex, également connue sous le nom de Porte de la Ville de l'Ouest, se dresse à Belgrade, en Serbie. Ce bâtiment se compose de deux piliers aériens, reliés par un pont aérien. La tour est l'un des exemples les plus significatifs du brutalisme, style architectural populaire dans les années 1950 et 1960, basé sur des coffrages bruts, en forme de blocs, coulés dans du béton. "La tour Genex est parmi les plus intéressantes. Les gens le voient sur le chemin de l'aéroport et il attire immédiatement leur attention", explique Vojin Muncin, directeur de l'agence touristique Yugotour qui guide les touristes dans la capitale serbe