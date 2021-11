En images: Une ancienne maison close, splendeur architecturale au c½ur du quartier interlope d'Osaka au Japon

Financement participatif

La nuit, les façades du bâtiment ont encore fière allure, avec son élégante balustrade à l'étage, doucement éclairée par des lanternes rouges suspendues.

Mais la lumière du jour révèle crûment les affres du temps, le bois qui se fissure, les peintures qui s'écaillent.

Le site est classé de longue date comme un "bien culturel matériel", mais cette reconnaissance officielle de son importance historique n'a pas été accompagnée de fonds publics pour le sauvegarder.

Le propriétaire du restaurant prévoyait depuis longtemps des travaux de rénovation, mais ses finances ont été durement affectées par la pandémie, comme tout le secteur de l'hôtellerie-restauration au Japon.

Aussi un collectif d'agents immobiliers et d'urbanistes locaux a lancé une campagne de financement participatif en ligne pour lever 15 millions de yens (plus de 113.000 euros).

"On craignait que la rénovation devienne impossible si on attendait et laissait encore le bâtiment se détériorer pendant dix années supplémentaires", explique à l'AFP Keisuke Yotsui, l'un des membres du collectif.