C'est un architecte gourmand. Fervent défenseur du patrimoine culturel et féru de défis, il vient de recevoir, avec son cabinet Ma2, le Prix spécial du jury pour la rénovation de la maison Saint-Cyr, à Bruxelles. Il nous reçoit dans un colosse de pierre à la restauration pharaonique, le Palais de Justice.

Nous avons rendez-vous dans la salle des pas perdus. Spectaculaire, avec ses 90 mètres de longueur, ses 40 mètres de largeur et sa hauteur impressionnante de 100 mètres. Francis Metzger contemple le grand hall du Palais de Justice de Bruxelles avec des yeux émerveillés et professionnels à la fois. Il faut dire que le hasard est incroyable: le jour de notre interview est également celui où l'on annonce que les plans de Joseph Poelaert, l'architecte créateur de ce palais plus grand que la basilique Saint-Pierre de Rome, ont été retrouvés. "La légende urbaine les disait brûlés dans un énorme bûcher réalisé par les nazis. Or, avec ces trente cartons de croquis d'archives, on va pouvoir faire entrer cet incroyable et fascinant bâtiment dans le XX...