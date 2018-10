Habiter le ciel, désormais un luxe

Aujourd'hui, vivre dans un gratte-ciel est devenu un luxe. Et hipsters, artistes et architectes se bousculent pour acquérir un bien haut perché en ville. Mais il n'en a pas toujours été de même. Explications et aperçu des plus emblématiques géants de verre, de béton et d'acier de ce bas monde.