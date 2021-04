Que diriez-vous d'être accueilli "comme à la maison" dans un lieu à faire pâlir les amoureux du modernisme, pour découvrir des artistes contemporains? C'est ce que propose le centre d'art éphémère 10N, né à l'initiative d'un collectif composé d'un artiste et d'un curateur, qui secoue la sphère parfois un peu trop codifiée de l'art contemporain. JG

"L'idée de base est née d'une urgence: la fermeture des galeries et l'annulation successive des foires d'art nous ont poussés à rendre accessible un lieu où présenter des artistes émergents, à un moment où la culture manquait de visibilité", confie Jérôme Nicod, 34 ans, artiste et architecte de formation. Le choix du site n'est pas anodin: une des premières maisons de l'architecte André Jacqmain, construite en 1956, un bungalow de plain-pied qui donne déjà un avant-goût des vacances. Cet espace domestique dédié à l'art impose des contraintes de lumière et d'espace particulières, et crée par anachronisme un dialogue intéressant entre des oeuvres d'art contemporain (réalisées pour la plupart in situ) et ce lieu magnifiquement désuet. "Nous avons pour ambition de montrer des artistes qualitatifs et émergents basés à Bruxelles, pour proposer une offre différente de ce que l'on peut voir en galeries, davantage tournées vers un travail plus international." Ici, nous sommes bien loin du concept du White Cube, on vous accueille dans la cuisine de la maison, on vous propose un café, et on vous accompagne durant des visites intimes (seulement 2 ou 3 personnes toutes les 15 minutes). 10N propose une exposition tous les deux mois durant 3 ou 4 week-ends. La prochaine - Uncanny - débutera le 21 mai prochain. Elle présentera quatre artistes: Áine McBride, Nicolas Bourthoumieux, Amelia Bowles et Sofia Chalaguina. Visites uniquement sur rendez-vous, informations et adresse sur le lien: https://linktr.ee/10nbrussels. E-mail: 10nbrussels@gmail.com. Instagram: @10n_brussels