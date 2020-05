A partir de 2022, La Panne s'enrichira d'une nouvelle attraction touristique.

Le cabinet gantois Studio MOTO a remporté le concours d'architecture WinVorm et bâtira donc, dans la ville côtière, Westerpunt, une tour de guet entre les dunes et la mer. Imaginé comme un escalier géométrique en béton, le point de vue amènera les promeneurs sur la plage et offrira une jolie vision sur la réserve naturelle du Westhoek. Toujours dans le cadre du projet Horizon 2025 des provinces de Flandre-Occidentale et Flandre-Orientale, un lieu de rencontre sera également créé à côté de la structure.