Vidéo | Premier épisode de la série In Modernism: le CBR Building de Constantin Brodzki

Cette capsule-vidéo, premier opus de la série "in modernism" rend hommage à Constantin Brodzki disparu en mars 2021. Son fils Alexandre Lodzia Brodzki et l'un de ses meilleurs amis Thierry Belenger témoignent de ses qualités techniques et esthétiques.

© Capture d'écran

A la fin des années 60, avec le développement du secteur tertiaire, les Cimenteries Belges Réunies (CBR) élargissent leurs activités avec beaucoup de personnel, ce qui rend nécessaire la construction d'une nouvel immeuble suffisamment vaste. Ils souhaitent s'ancrer dans la modernité et se tourner vers l'avenir en confiant la réalisation à l'architecte belgo-polonais Constantin Brodzki qui s'associe à Marcel Lambrichs pour toute la durée du projet, de 1967 à 1970. L'étude préliminaire est colossale pour les deux architectes qui doivent répondre à une double exigence : la fonctionnalité d'un immeuble administratif alliée à la valorisation des qualités constructives et esthétiques du béton. Le bâtiment, emblème de modernité, doit servir d'image de marque, une sorte de publicité géante pour CBR. Ils emploient une méthode de planification américaine où tout est réalisé sur papier dans les moindres détails pour un chantier rapide. Il aura fallu 2 ans de conception et de nombreux ingénieurs. Tout est presqu'entièrement préfabriqué en usine, ce qui a permis un montage très rapide : en trois mois le bâtiment a son volume définitif. En 1980, le CBR est le seul bâtiment belge à être sélectionné parmi 200 modèles lors de l'exposition "Transformation in modern architecture 1960-1980" au MOMA de New York. Production Modernista, 2021 Modernista est une récente plateforme de diffusion du Modernisme, brutalisme et postmodernisme belges, grâce à des vidéos et des outils de communication artistiques qui démocratisent ce patrimoine.