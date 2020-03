Du jour au lendemain, de nombreux Belges se sont retrouvés en télétravail forcé, souvent en compagnie de leurs enfants dans des espaces pas du tout prévus pour cela. Comment tirer au mieux parti de ce que l'on a pour se ménager un coin à soi? Trois experts partagent leurs trucs et astuces.

Martine Dressou, architecte d'intérieur chez Open Architectes

Décollez vos meubles des murs

"Créer un espace entre le mur et le canapé. Suffisamment large pour pouvoir glisser derrière une petite table ou une console que l'on aurait chez soi. Une profondeur de 60 cm suffit pour y déposer son ordinateur pour une longueur de 80 et 120 cm. De cette manière on se crée son petit espace de travail, en s'isolant tout en conservant une vision sur ce qui se passe dans la pièce. Afin de facilement piloter tout l'ensemble. Le plupart des meubles sont toujours posés le long des murs: déplacez-les! De cette manière, vous pourrez créer momentanément une nouvelle circulation dans votre espace de vie, découper des petits îlots, cela donne presque l'impression d'avoir déménagé".

Choisissez l'assise dans laquelle vous êtes le plus à l'aise

"Vous n'avez pas chez vous de chaises ergonomiques? Ce n'est pas grave. Optez pour un pouf ou même un fauteuil, voire une des ces grosses balles sur lesquelles on peut s'asseoir. Le tout c'est de bien se sentir dedans. Vous serez de toute façon moins statique qu'au bureau de part la présence des enfants et le gestion de la maison à mener en parallèle".

Une fois la journée terminée, on ferme et on ne voit plus l'espace travail

Utilisez des planches/plateaux

"Si vous êtes plusieurs à devoir travailler autour de la table de la salle à manger, utilisez des plateaux ou des panneaux de bois si vous en avez. De cette manière, quand vous quittez la fonction bureau, il vous suffit de déplacer le plateau ou la planche sur un autre meuble sans devoir tout ranger ou tout interrompre. On peut aussi avec ce genre de planches élargir temporairement un appui de fenêtre".

Recyclez vos placards!

"Rangez dans des sacs tout ce qui n'est pas de saison et déplacez l'une des tablettes à hauteur de bureau. En ouvrant les portes, vous vous isolez également. Et une fois la journée terminée, on ferme et on ne voit plus l'espace travail".

Envahissez les couloirs

Un couloir, votre nouveau bureau? © Getty Images

"Surtout le hall d'entrée, dans lequel, a priori, il n'y aura pas ou très peu de passage. Vous pouvez très bien y installer une table et une chaise".

Céline, blogueuse déco, créatrice du compte Instagram I Do it Myself

Aménager un espace uniquement dédié au travail

"Si vous n'avez pas le luxe de disposer d'une pièce séparée pour installer votre bureau, définissez-vous un petit espace dans votre pièce à vivre. Un petit bureau, une partie de votre table de salle à manger,... Le plus important est que ce soit un espace dans lequel vous vous sentiez bien, et également qu'une fois la journée terminée vous puissiez vider cet espace afin de ne pas avoir votre ordinateur ou vos dossiers devant les yeux toute la soirée. Prévoyez une petite caisse ou un carton dans lequel vous pourrez ranger vos papiers le soir venu. Vous pourrez alors les déplacer dans une autre pièce ou même dans le coffre de votre voiture si votre appartement est très petit, pour ne pas les avoir sous les yeux pendant tout le week-end".

Aérez!

"Dès que vous le pouvez! Vous allez passer plus de temps dans votre intérieur, il est important de renouveler l'air. Faites-un un réflexe, dès que vous quittez la pièce, même quelques minutes lorsque vous faites un pause lunch ou que vous allez aux toilettes".

Rangez sans plus attendre

"Prenez l'habitude de ramassez les choses au lieu de les laisser traîner. Et demander à tous les membres de votre famille de faire pareil. C'est peut-être aussi le moment de trier vos armoires afin de les rendre plus fonctionnelles. Réquisitionnez une des mannes à linge comme range jeux pour les enfants en leur donnant pour mission de tout remettre dedans dès qu'ils ont terminé de jouer".

Changez vos habitudes

"Vu que vous n'allez quasi pas sortir de chez vous, utilisez autrement tous les recoins de votre lieu de vie. Si vous travaillez sur la table de la salle à manger, prenez votre petit-déjeuner dans le salon pour ne pas avoir l'impression d'être au bureau H24! Aménagez-vous un petit endroit agréable dans lequel vous pourrez prendre une pause thé ou café dans un coin du salon ou montez un petit fauteuil dans votre chambre face à la fenêtre pour pouvoir vous isoler et prendre un peu de temps pour vous. Prenez un plaid, un coussin confortable et une petite table basse pour vous créer votre espace".

Créez un organisateur pour toute la famille

"Comme vous allez passer plusieurs jours à la maison avec toute votre famille, il est normal qu'ils mettent également la main à la pâte. L'organisateur servira à dispatcher les tâches du quotidien à toute le monde et à garder un oeil sur ce qui doit encore être fait. Vous pouvez le fabriquer vous-même en utilisant un grand cadre: glissez-y une feuille sur laquelle vous aurez préalablement écrit les jours de la semaine et les heures. Remettez la vitre et écrivez par dessus avec des feutres effaçables".

Repensez votre armoire à provision

"Afin d'éviter les sorties inutiles, rationalisez votre liste de courses pour acheter ce qu'il vous faut pour toute la semaine - sans mettre la main sur 70 paquets de pâtes! Pensez aussi à faire de la place dans vos placards afin de pouvoir tout y ranger et d'avoir une vision claire de ce que vous avez. C'est peut-être le moment d'opter pour des boites à empiler. Et de privilégier le vrac quand c'est encore possible".

Anouk Taeymans, architecte d'intérieur, fondatrice du bureau de création byANOUK

Faites des tournantes zéro dérangement

"C'est particulièrement important pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du télétravail. Si vous en avez la possibilité, transformez une chambre en bureau. Arrangez-vous pour pouvoir vous y isoler complètement même pour de courtes périodes, une heure, deux heures, ce qui est gérable. Et faites des tournantes. De cette manière, chacun a la possibilité de se focaliser à 100% sur son travail pendant que l'autre prend le relais auprès des enfants par exemple".

Utilisez vos plantes comme écran

"Si vous vivez dans une grande pièce unique, séparez l'espace commun avec des meubles - une commode, une armoire, idéalement haute de 1,50 m - sur lesquels vous poserez ensuite des plantes, ce qui vous donnera du coup le sentiment d'être à l'abri dans un cocon de verdure tout en ayant un effet d'isolation acoustique".

Plus que jamais c'est le moment de se recentrer sur l'essentiel. Allégez-vous dans tout

Jouez avec vos lampes

"Pour créer une atmosphère plus tamisée et enveloppante, posez vos lampes de table plus près du sol. Ce sera beaucoup plus cosy".

Créez un coin à câlins

"En ce moment, on ne voit plus personne de l'extérieur mais cela n'empêche pas de se faire des câlins dans sa propre maison si l'on est en bonne santé. En particulier si vous vivez avec des petits enfants. Empilez des coussins de toutes les tailles dans un coin et retrouvez-vous ici de temps en temps avec eux, ce sera très agréable".

Faites le tri dans vos placards

"C'est le moment de vous débarrassez de tout ce qui traîne, notamment dans votre armoire de salle de bains. Regardez de plus près les étiquettes, bazardez tout ce qui contient des ingrédients indésirables comme les parabens par exemple et commandez des produits qui vous veulent vraiment du bien. Plus que jamais c'est le moment de se recentrer sur l'essentiel. Faites pareil avec vos produits d'entretien. Allégez-vous dans tout! Cela fera de la place au final".

