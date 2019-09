Cette villa ne répond en rien aux clichés campagnards que l'on retrouve souvent dans cette province. Un volume contemporain épuré et vitré traverse la parcelle et offre aux habitants un espace très ouvert où ils ont laissé libre cours à leur passion pour le mobilier vintage.

Cette maison, bien avant qu'elle ne sorte de terre, Gilles et Marie l'avaient déjà rêvée très précisément dans leur tête. Ils la voyaient contemporaine - "Un geste fort", disent-ils en choeur -, bien agencée pour y vivre avec leurs trois garçons mais également pourvue d'une "fibre écologique", une évidence de nos jours. Le couple vivait alors en pleine ville, à Schaerbeek, et envisageait de quitter la capitale pour trouver plus d'espaces verts et de calme. "En entamant nos recherches, nous sommes tombés sur une habitation cubique à vendre, à Braine-le-Château, dans l'ouest du Brabant wallon, raconte le maître des lieux. Elle était hors budget mais elle nous plaisait vraiment. Nous avons donc décidé d'acheter plutôt un terrain où nous pourrions, nous aussi, bâtir notre cube moderne." Passionné d'architecture depuis sa jeunesse et fan du Pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone, l'ingénieur de profession et son épouse médecin poursuivent alors leur exploration de ce coin de la province et tombent sur une parcelle une fois encore très chère, mais que l'agence peine à vendre car l'arrière est orienté au nord - pas idéal pour un jardin - et une partie de la superficie est perdue à cause d'une "colline" inexploitable. Ils font une offre revue à la baisse; elle est acceptée; l'aventure commence.

...