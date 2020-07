De nouvelles adresses pour décorer nos intérieurs devaient fleurir un peu partout en Belgique en cette période. Leurs ouvertures devaient avoir lieu juste avant ou pendant le confinement et ont été postposées ou moins réussies que prévu. Et pourtant, elles en valent le coup.

Bomat

Le pitch. Amélie et Ann-Gaëlle ont repris l'entreprise de tapis que leur père, Jan Bekaert, avait créée il y a trente ans. En février, elles ont ouvert un showroom dans une ancienne usine d'allumettes.

L'adresse. 69c, Kaarderijstraat, à 9000 Gand.

Plantes

Le pitch. Ancienne journaliste mode, ex-rédactrice en chef de la partie francophone de Belmodo et créatrice de contenu pour son agence We Share, Elsa Fralon, lassée des métiers relatifs à l'image et aspirant à "faire autre chose", s'est lancée dans l'aventure de la vente de plantes vertes, au début du mois de mars. Au coeur de sa petite jungle, elle propose les derniers végétaux tendance ainsi que de la vaisselle vintage à utiliser comme cache-pot ou soucoupe.

L'adresse. 14, rue Saint-Géry, à 1000 Bruxelles.

House Raccoon

Le pitch. Nathan Noëth et Anneleen Durnez désiraient lancer leur studio shop en avril mais, avec la quarantaine, l'ouverture est reportée au mois de juin. Dans une vieille bâtisse de Malines, vous pourrez y dénicher et assembler de petits objets décoratifs dans la couleur ou la pierre de terrazzo de votre choix.

Un ensemble de pots, chez House Raccoon. © SDP

L'adresse. 21, Guldenstraat, à 2800 Malines.

Superbien

© SDP

Le pitch. Adresse de design bien connue à Louvain-la-Neuve, le concept store, imaginé par Renaud Flemal et Élodie Marée il y a déjà plus de trois ans, déménage dans une maison de maître, à Ottignies. Sur une surface de 800 m2, vous trouverez, à la levée du lockdown, les habituels décorations, plantes, articles de vaisselle et du mobilier d'inspiration scandinave.

L'adresse. 4, rue des Technologies, à 1340 Ottignies.

