En manque d'inspiration pour vos décorations de Noël et pas envie de dépenser plus que nécessaire? Ce n'est pas toujours évident de trouver des idées pour décorer le sapin, le salon ou la table pour les fêtes. Calendrier de l'avent, guirlandes faites maison, bougeoirs recyclés ou alternatives aux sapins traditionnels, nous vous avons sélectionné une vingtaine d'idées de décoration à fabriquer vous-même, avec ce que vous avez à la maison.

1. Calendrier de l'avent en rouleaux de papiers toilette

Si vous n'avez pas envie d'acheter un calendrier de l'avent en magasin ou que voulez simplement le confectionner vous-même, voici une astuce qui ne vous coûtera rien du tout.

Prenez plusieurs rouleaux de papiers toilettes vides, customisez-les comme vous le souhaitez, glissez-y quelque chose à l'intérieur et collez du papier au bout du rouleau pour recouvrir le trou. Inscrivez ensuite un numéro sur chaque rouleau puis collez-les ensemble ou disposez-les à votre guise pour leur donner la forme de votre choix.

© Pinterest

2. Des guirlandes en papier

Les guirlandes en papier sont une bonne solution pour décorer votre sapin ou votre intérieur à peu de frais. Vous aurez pour cela besoin de feuilles de papier (colorées ou non), d'une paire de ciseaux et dans certains cas de papier collant. La seule chose qui vous restera à faire sera de laisser libre cours à votre imagination.

Si les guirlandes en papier ne vous tentent pas trop, vous pouvez également en créer en tissu. Faites un tas de vos vieux vêtements, découpez-les et utilisez-les ensuite pour donner de la couleur à votre guirlande.

© Getty

3. Un arbre de Noël en bouchons de liège

Si vous avez des bouchons en trop et que vous ne les utilisez pas, c'est le moment. Rien de mieux pour décorer votre mur ou votre table de Noël que de faire un mini sapin intégralement fabriqué en bouchons de liège. Vous pouvez ensuite choisir de le décorer ou de le laisser dans sa couleur naturelle. Cette idée facile et écologique apportera un plus à votre décoration d'intérieur.

© Getty

4. Une tasse en guise de boule de Noël

Vous n'avez plus (assez) de boules de Noël? Pourquoi ne pas recycler les tasses que vous n'utilisez plus pour leur donner une seconde vie? Sélectionnez les tasses que vous ne voulez plus, décorez-les selon vos goûts et placez ce que vous désirez à l'intérieur. Vos invités seront époustouflés par l'originalité de vos décorations et vous pourrez être fier d'avoir trouvé une autre utilité aux tasses que vous comptiez jeter.

© Pinterest

5. Des emballages cadeaux en papier journal

Nul besoin de courir les magasins pour trouver le plus beaux des emballages pour vos cadeaux de Noël. Optez pour la facilité: prenez des journaux que vous ne lisez plus pour emballer vos cadeaux. C'est écologique et efficace pour décorer vos paquets en toute simplicité.

© Getty

6. Des bouteilles en verre en guise de porte-bougie

Les bouteilles (d'eau, de vin, de bière) en verre feront parfaitement l'affaire pour remplacer les porte-bougies que vos enfants ont cassés au Noël dernier. Vous pouvez les laisser telles quelles ou mettre vos enfants à contribution pour les décorer, ce qui laisse imaginer qu'ils auront d'autant moins envie de les casser à l'avenir.

© Getty

7. Fabriquer un sapin minimaliste en bois

Si vous n'avez plus envie d'acheter de sapin traditionnel et que vous souhaitez le remplacer par une alternative durable, le sapin en bois est une bonne solution. Vous aurez juste besoin de quelques tiges de bois et de colle, ou d'une perceuse pour les plus bricoleurs d'entre vous. Le résultat sera épuré, chic et écologiquement plus acceptable.

© Getty

8. Décorer vos boules vous-même

Si vos boules de Noël sont transparentes ou ternes, n'hésitez pas à les décorer vous-même. Un large choix s'offre à vous. Vous pouvez les peindre, les enrouler de papier, y coller des rubans de couleur, des pompons, les remplir de confettis, écrire dessus ou y dessiner ce que vous désirez.

© Getty

9. Un centre de table original

Inutile de chercher partout la décoration parfaite pour votre centre de table. Prenez simplement quelques verres à vin, retournez-les, mettez ce que vous voulez à l'intérieur et placez-les au centre de la table. Vous pourrez même utiliser le pied du verre pour en faire un bougeoir!

© Diy and Crafts

10. Une couronne en paille

Nul besoin d'acheter une couronne toute faite pour votre sapin. Vous aurez besoin d'environ dix minutes pour la fabriquer vous-même à l'aide de pailles en carton. Le résultat sera tout aussi beau que si vous l'aviez achetée.

© Pinterest

11. Des rennes en carton

Organisez une après-midi bricolage avec vos enfants et proposez-leur de créer un renne en carton. Ils seront ravis de contribuer et le résultat donnera une magnifique décoration murale pour Noël.

© Pinterest

12. Des anges en ficelles

Si vous n'avez pas d'ange à accrocher à votre sapin, pas de panique. Prenez de la ficelle et créez-le par vous-même. Le résultat simple et design sera encore plus joli que ceux achetés en magasin.

© Mycraftchens

13. Des étoiles en fil de fer

Pareil que pour les anges, nul besoin d'acheter des étoiles pour décorer votre arbre de Noël. Si vous avez du fil de fer à la maison, faites-les-vous-même.

© Getty

14. Guirlandes de pompons colorés

Pour donner un peu de couleur à votre sapin, rassemblez tous les pompons que vous avez chez vous et reliez/collez-les entre eux à l'aide d'un fil. C'est une idée de décoration simple, facile et qui égayera votre salon.

© Getty

15. Des mini sapins en feutrine

Pour enjoliver votre centre de table, n'hésitez pas à découper des mini sapins de Noël dans de la feutrine. Comme le dit l'expression, "tout ce qui est petit est mignon"!

© Getty

16. Des Serviettes personnalisées

Pour donner un plus à votre décoration de table, n'hésitez pas à créer des serviettes personnalisées. Prenez des tissus que vous avez chez vous et coupez-les de manière à créer de jolies serviettes. Vous pourrez ensuite y coller des paillettes ou écrire un petit mot personnalisé à l'aide de feutres indélébiles, à vous de choisir.

© Getty

17. Utilisez vos capsules de bouteille pour la déco de Noël

Vous ne savez pas quoi faire des capsules que vous entassez chez vous? Utilisez-les pour votre déco de Noël. Personnalisez-les à votre guise, accrochez-y un bout de ficelle et accrochez-les à votre sapin.

© Pinterest

18. Une guirlande de pâtes

Voici une énième idée de guirlande originale à fabriquer vous-même. Vous aurez seulement besoin de quelques pâtes et de ficelles. Vous pourrez ensuite les laisser telles quelles ou les personnaliser.

© Pinterest

19. Une bûche comme centre de table

Quoi de mieux pour rester dans le thème de Noël que de placer une bûche en centre de table? Rien de plus facile: prenez un rondin de bois, coupez-le au milieu, posez-le sur la surface plate et creusez-y quelques trous afin d'y placer des bougies.

© pinterest

20. Un sapin en livres

Une autre alternative au sapin traditionnel... Un sapin fabriqué avec vos vieux livres! Vous pourrez être sûr que personne n'aura le même, de quoi gagner le prix de l'originalité, à défaut du Goncourt.

© Pinteresthttps://www.pinterest.fr/pin/226657793731050101/

Auteure: Margaux Glamocic