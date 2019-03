En images: au Luxembourg, une maison de campagne qui casse les codes du genre

Cette maison de campagne, ancrée dans les terres viticoles de la Moselle, a retrouvé une seconde jeunesse grâce au talent de l'architecte et designer Pol Theis. Enfant du pays, c'est à New York qu'il a fondé son agence, qui rayonne aujourd'hui dans le monde entier.

La demeure, située au coeur du village luxembourgeois de Wellenstein, a été aménagée sur la base d'une ancienne ferme restaurée dans le respect de ses quatre bâtiments d'origine. Leur architecture massive et rurale, portant l'empreinte de leur passé agricole, a été mise en valeur par un traitement épuré. Tandis que la façade avant de la maison donne sur une petite rue tranquille, l'arrière s'ouvre sur une grande terrasse à l'abri des regards. Le jardin a été redessiné avec un bassin aquatique en béton poli, reprenant les plans d'un abreuvoir, par le studio P&T Interiors. Et la perspective sur la campagne environnante et le spectacle des vignes font partie du charme indéniable du site. Trois des bâtisses existantes ont été rénovées et reliées entre elles pour former l'habitation principale, tandis que la grange, une construction indépendante, a été transformée en maison d'hôtes. L'ensemble a permis de créer un généreux volume de 650 mètres carrés, avec des espaces intérieurs entièrement recomposés. Le projet, orchestré par l'agence créative de Pol Theis, consistait aussi à réaliser un aménagement contemporain dans l'écrin rustique et sobre des murs d'une cave et d'une écurie construites il y a 250 ans. Une conception qui a exigé six mois de réflexion et quatorze mois de travaux.

