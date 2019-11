Lorsqu'elle a réaménagé la maison de ses parents, qu'ils venaient d'acquérir, Magali Van den Weghe a dû relever un triple défi: celui de rendre les espaces plus lumineux, d'y intégrer la collection de meubles du couple, mais aussi un maximum de pierre naturelle. Mission accomplie? En tout cas, les intéressés se voient bien y passer encore de belles et longues années.

Certains architectes d'intérieur apportent à leur composition une signature tellement forte que la personnalité des habitants ne parvient pas à s'imposer. Une vision radicale qui a certes ses qualités esthétiques mais qui à terme peut poser problème à ceux qui occupent les lieux, et ce pour longtemps. Il est donc crucial que le concepteur connaisse ses clients et témoigne d'empathie envers eux. Afin de créer un lieu agréable à vivre, le professionnel doit renoncer aux dogmes stylistiques et faire preuve de respect pour guider le maître de l'ouvrage, tout en acceptant son point de vue.

...