En images: un loft façon new-yorkaise, avec vue sur l'Escaut

Travertin, noyer et verre foncé font de cet appartement avec vue sur l'Escaut un écrin précieux et cosy où un seul meuble, à l'entrée, permet d'organiser tout l'espace. Un projet signé

Souvent, les lofts contemporains pêchent par leur manque de subtilité. D'un regard, ils se dévoilent, sans finesse et sans charme, leurs concepteurs ayant oublié que c'est la découverte lente et progressive des lieux, et les surprises qu'ils réservent, qui font leur charme, voire leur sensualité - la comparaison avec le corps humain lors d'une relation amoureuse n'est pas interdite.

