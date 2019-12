C'est ce que vous proposent de découvrir les Experience days, qui ouvrent les portes des Maisons du BEL (Brussels Exclusive Labels) le temps d'un week-end.

Un parcours unique, d'une adresse à une autre, permet aux visiteurs curieux de voir oeuvrer les artisans et d'en savoir plus sur ces métiers d'expertise. Mais pas que. Vous pourrez aussi mettre la main à la pâte: ainsi, Marie's Corner vous offrira un home coaching, à l'aide d'une photo de votre intérieur, la Maison De Greef dessinera un croquis du bijou de votre choix pour l'embellir, ou encore, pour les petits et grands enfants, un magicien invité par Serneels réalisera des tours de magie. Côté gourmand, Dandoy, Marcolini ou Saint-Aulaye proposeront ateliers et, évidemment, les dégustations de rigueur. Une occasion exceptionnelle de se glisser dans les coulisses de ces grands noms qui font les objets, saveurs et savoir-faire mythiques de notre pays.

Les 14 et 15 décembre prochain. www.brussels-exclusive-labels.be