La ringarditude, c'est aussi tendance pour nos intérieurs

On dit souvent que mode et design sont liés, et à raison : d'une saison à une autre, tons et tendances se font écho ; les inspirations observées sur les podiums des défilés tapissent ensuite les pages des magazines de déco - les plus prestigieux acteurs de l'industrie textile ont d'ailleurs lancé leur propre ligne Home, il y a des années. Il demeure cependant des différences, des exceptions caractéristiques et notamment le rapport à une certaine ringardise assumée, qui frappe les Fashion Weeks depuis quelques années, portée par les très commentées collections de Gucci. Le postulat graphique est à la fois kitsch et vintage, fait de motifs fleuris surannés, lunettes à grosses montures, noeuds en pagaille et cols en dentelle, dans une palette de couleurs plutôt osée. Plus c'est ringard, plus c'est tendance. Tant d'audace décalée et de second degré ne manquent pas de diviser les foules, et quand certains se déclarent conquis par le " granny chic ", d'autres ne comprennent pas cette " mémérisation ".

...