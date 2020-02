L'Internationale Möbelmesse (IMM) de Cologne et l'édition hivernale de Maison & Objet, à Paris, ont esquissé les contours de l'année, et dévoilé déjà quelques nouveautés. Notre best of.

1. Un Coup de coeur

Horloge, calendrier ou même compte à rebours, LIFEoCLOCK est un concept mural composé de points reliés par une courroie. Une appli gère la vitesse de rotation de l'ensemble pour aboutir au rythme adéquat. Ne reste à l'utilisateur qu'à choisir la disposition et indiquer ses repères perso. On espère vous en reparler bientôt.

Chaque année, le projet Das Haus invite un studio à exprimer son idéal d'aménagement, au travers d'une simulation grandeur nature mêlant archi, déco et design. Cette fois, les Valenciens de MUT Design ont investi le hall 3.1 avec un stand circulaire, d'inspiration espagnole, où se succédaient des mises en scène domestiques mêlant dehors et dedans, renforçant le sentiment d'une édition 2020 tournée vers l'outdoor. Ce que confirme Eduardo Villalón, cofondateur de l'agence: "Notre intention était d'atténuer la frontière entre intérieur et extérieur." www.mutdesign.comSi la plupart des éditeurs réservent leurs scoops pour la foire de Milan, en avril, le secteur outdoor apporte, lui, déjà son lot de nouveautés ici, et même les marques italiennes suivent ce mouvement. Ainsi Minotti présentait une version plus compacte de ses ensembles de terrasse Quadrado, Cassina dévoilait son lit de jardin Trampoline, signé Patricia Urquiola (photo), et Flexform mettait tout le monde d'accord avec une mouture revisitée du sofa Grandemare d'Antonio Citterio. Un modèle rebondi, entièrement garni de tissu, illustrant bien la tendance à la perméabilité entre mobilier in- et outdoor. La présence de nos compatriotes en bord de Rhin s'intensifie d'une année à l'autre, avec de plus en plus d'éditeurs dans les allées de halls parmi les plus prisés - on y croise des marques telles que Wildspirit, Ethnicraft, Jori ou Indera, dont le sofa relax modulaire Snooz (Studio Segers) s'est fait remarquer, avec ses lignes élégantes et son mécanisme efficace et discret. Rayon nouveaux venus, cette édition a salué la première participation du spécialiste du canapé sur mesure, Marie's Corner (photo), présent également à Maison & Objet, partant à l'assaut de nouveaux publics pour mieux se faire connaître. La créatrice belge Pascale Risbourg a lancé depuis quelques années une collection de papier peint arty de luxe qui fait fureur parmi les architectes et les décorateurs du monde entier. Aujourd'hui, elle fait appel à la technologie pour élargir sa gamme: lorsque vous dirigez votre smartphone, muni de l'appli Admented, vers le papier Erotic Toile de Jouy, des scènes osées prennent vie devant vos yeux. www.pascale-risbourg.comPour cette 25e édition du salon, les organisateurs ont mis en avant les concepteurs français avec le Rising Talent Award. Notre favorite: Laureline Galliot. "Je voulais mettre un terme aux idées reçues. La couleur n'est pas qu'une finition. Pour moi, elle est à la base de la création", affirme celle qui est aussi peintre. Pour créer, elle laisse glisser ses doigts sur l'écran d'un iPad en utilisant un logiciel d'animation. Les traits virtuels qui apparaissent guident alors celle qui considère le fauvisme et l'expressionnisme allemand comme ses plus grandes sources d'inspiration. Quatre de ses oeuvres figurent dans la collection du design français du Centre National des Arts Plastiques à Paris. www.laurelinegalliot.comLinde Freya Tangelder de destroyers/builders, que nous avons élue Designer de l'année en octobre dernier, n'est pas restée les bras croisés. Sa première création, baptisée Assemble et produite avec Valerie Objects, porte parfaitement son nom: elle est entièrement modulable. Ce canapé peut être composé d'un siège une-place, deux-places, d'un élément d'angle, d'un pouf ou d'une table basse, dont la forme s'inspire de galets dans les tons de gris. Tout est possible! www.valerie-objects.comMichael Anastassiades a reçu le titre de Designer de l'année 2020 de Maison & Objet. Le Chypriote (53 ans), qui a autrefois dû joindre les deux bouts en tant que professeur de yoga, est surtout connu pour les luminaires qu'il produit sous son propre nom. Il collabore également avec Flos (depuis 2007) ainsi que B&B Italia, Gebrüder Thonet, Cassina ou Bang & Olufsen. "Pour concevoir un luminaire, il faut apprivoiser l'obscurité, a-t-il expliqué à Paris. Il ne faut pas chercher à faire de la nuit le jour." L'homme ne considère pas les appareils d'éclairage comme des objets isolés. "Ils ne sont utilisés que 20% du temps. Ils doivent rester pertinents même éteints. C'est pourquoi je les dépouille souvent de toutes fioritures pour qu'il ne reste que le nécessaire. Ils peuvent alors s'adapter à tous les environnements." www.michaelanastassiades.com