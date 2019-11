Maison: Conseils déco pour créer une ambiance propice au cocooning

Aujourd'hui, autant que d'être fonctionnels, on demande à nos intérieurs d'être confortables, chaleureux, douillets. Et d'autant plus quand on s'enfonce vers l'hiver et son aridité, le froid, le manque de lumière... On compte alors sur notre nid pour nous assurer ce bien-être qu'on ne trouve pas dehors. Voici quelques astuces de décoration pour faire de votre chez vous un cocon douillet et réconfortant, dont il vous sera très difficile de vous extirper.

.

Du mobilier bien choisi

...

