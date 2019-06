Il est des adresses, charmantes, que l'on aimerait garder jalousement rien que pour soi. Mais qui pourtant méritent d'être appréciées de tous, pour instiller des touches de beauté à tort et à travers. C'est le cas de Lundi, papeterie et studio de création, qui vous invite à fêter, ce 13 juin, son millième jour d'existence.

À l'heure où la dématérialisation des échanges et de la création semble à son comble, plonger dans un univers de papiers, carnets, stylos, crayons et autres accessoires de papeterie, est bigrement inspirant. Les petits trésors abrités à cette adresse - sélectionnés pour leur fonctionnalité, leur esthétisme, mais aussi leur durabilité - offrent les outils parfaits pour consigner les traces des projets les plus précieux.

Papeterie Lundi © DR

Mais Lundi, en plus d'être une boutique pleine de promesses, est aussi un studio de création qui donne vie aux envies graphiques et besoin de communication visuelle. Toujours dans un style épuré et efficace. Crée par un duo de graphistes illustratrices, venant du textile et de l'architecture, cet endroit dédié au raffinement et au temps de faire, marquera aussi d'une pierre blanche ses 1000ers jours d'existence en lançant sa toute première collection de papeterie. À découvrir au cours de cette fête des 1000 jours qui aura lieu le jeudi 13 juin 2019, de 17h à 21h.