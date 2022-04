L'artisanat se fait de plus en plus discret ces dernières années. C'est pourquoi la plate-forme Wecandoo se donne comme mission de réintroduire ces savoir-faire dans notre quotidien. Le tout avec des artisans et des ateliers variés à tester en Région bruxelloise. Pour vous, Le Vif Weekend a mis les mains à la pâte.

Premier cours de céramique. Dieter Telemans nous ouvre les portes de son repaire qui se situe non loin de l'Atomium. On se retrouve au sein d'un atelier lumineux qui donne sur le jardin. L'espace est à la fois envahi de créations, mais bien organisé. Dieter nous tend les tabliers en se présentant et en nous expliquant son parcours. Car avant d'être artisan dans le tour de potier, il est avant tout photographe professionnel. Mais suite au premier confinement, il a décidé de prendre le temps et de se diriger vers son autre passion : la céramique. Et comme il le dit si bien : " Quand je vais vers quelque chose, j'y vais à 300%. Je ne regrette pas une seconde."

Wecandoo © DR

À l'annonce du confinement, il s'est alors procuré son premier tour de potier et son premier four. De là, tout s'est enchaîné; il a commencé à créer et vendre ses réalisations puis à décider, en ce début d'année, de donner des ateliers. Pour cela, il a rejoint la plate-forme Wecandoo. Une plate-forme originaire de France et qui, suite à son succès, vient de s'importer en Belgique.

Apprendre à maîtriser la terre

A Bruxelles, il y a déjà plus de 32 artisans et 73 ateliers déjà inscrits sur Wecandoo. Et ici, la particularité du workshop de Dieter, c'est le nombre de participants. Une expérience à partager en comité réduit puisque l'artisan ne reçoit que deux personnes à la fois. Cela lui permet un meilleur suivi, et de pouvoir donner une plus grande attention aux participants. L'atelier débute avec l'explication concernant le choix de la terre, la céramique, le tour de potier et une démonstration faite par notre professionnel.

Wecandoo © DR

Ensuite, c'est à nous de jouer. On commence avec la préparation de la terre, étape à ne surtout pas négliger, on malaxe encore et encore. Une fois la boule de terre bien travaillée, on peut s'installer à la machine qu'on nomme "le tour", d'où le nom "tour de potier". On centre la terre et une première épreuve se dresse devant nous : monter cette boule en quille et la redescendre en formant un camembert.

Wecandoo © DR

Un exercice qui demande de la patience et de la délicatesse. Dieter insiste : " Le but d'aujourd'hui, c'est de se familiariser avec la terre, de prendre le temps de la sentir avec chaque doigt. " Au bout des 3 heures, on aura formé une petite tasse ou un bol, cela dépend fortement des capacités de chacun à dompter la matière comme il le souhaite. On n'obtient pas forcément la forme prévue, mais on atteint toujours le but : créer.

Un message à faire passer

Cela rejoint l'une des volontés de la plate-forme, comme l'explique Cassandre Verriest, country manager de Wecandoo Belgique: " L'idée du projet est de revaloriser l'artisanat et de permettre à nos artisans d'avoir un revenu complémentaire à travers les ateliers. Et pour le participant, c'est l'opportunité de s'initier à un savoir-faire à travers un loisir créatif sympa, et après quelques heures, de repartir avec sa création. Aujourd'hui les gens ne savent plus faire la différence entre une table achetée chez Ikea qui va coûter 100 euros et un modèle provenant de chez un ébéniste et valant le triple. Pourquoi ? Beaucoup l'ignore... et achète donc chez le géant suédois. En réalité, nous voulons aider les gens à se reconnecter, leur refaire comprendre quelles sont les étapes de fabrication et le savoir-faire derrière une production artisanale. "

Wecandoo © DR

Pour le site, l'objectif est donc de préserver et transmettre ces savoir-faire et de valoriser les patrimoines. Depuis le lancement, Cassandre Verriest constate que la poterie et la céramique sont les activités qui rencontrent le plus de succès - cet artisanat étant très populaire sur les réseaux sociaux également -, aux côté de la maroquinerie et du travail du bois.

Wecandoo © DR

La manager complète son explication en ajoutant qu'" en moyenne en France, les ateliers permettent aux artisans de toucher un revenu complémentaire de 1000 euros par mois ". Pour nous l'atelier touche à sa fin avec le nettoyage du plan de travail et comme récompense Dieter nous offre un petit oeuf en chocolat pour nous faire patienter jusqu'au jour où nous pourrons récupérer nos créations séchées et colorées, prêtent à l'utilisation !

Pour réserver un atelier parmi les différentes catégories (textile, bijoux, bois...), rendez-vous sur wecandoo.be. Il est aussi possible d'offrir un bon cadeau pour inviter un proche à se mettre à l'ouvrage.Chez Dieter, l'atelier revient à 75 euros pour 3 heures.

Texte Myriam Karrout

