Les beaux jours reviennent, c'est le moment ou jamais de faire le plein d'inspiration au rayon (de soleil) du mobilier outdoor.

1. Un banc en avant

En plus d'être fonctionnel, un siège allongé donne du caractère à un coin ennuyeux.

Banquette Tessa, Flexform

Banquette Tessa en bois et cordon de papier tressé par Antonio Citterio, Flexform. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, flexform.it

Paravent Andinas, Ames

Le paravent organique. Pour revendiquer votre vie privée de manière créative. Paravent Andinas en plastique recyclé et cuir tissé à la main sur une structure en acier d'après un dessin de Mae Engeleer, Ames. © AMESGMBH

Dès 3 924 euros, amesliving.de

Banc Hopper, Extremis

Banc Hopper en aluminium thermolaqué, Extremis. © PHOTOS: SDP

Dès 2 675 euros, extremis.com

Banc/table d'appoint Fontainebleau, Serax

Banc/table d'appoint Fontainebleau en acier de José Levy, Serax. © PHOTOS: SDP

Dès 490 euros, serax.com

2. Au ras des pâquerettes

Tabourets de bar, tables et chaises nous rapprochent du sol, avec des assises 8 à 13 centimètres plus basses qu'à l'accoutumée. La faute à la tendance du Low Dining. L'avantage? On adopte une posture plus détendue, qui procure une sensation de vacances instantanée. Et ce même passé l'heure du repas.

Ensemble de salle à manger basse Zebra, Gervi Outdoor

Ensemble de salle à manger basse Zebra en aluminium avec table réglable sur trois hauteurs, Gervi Outdoor. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, gervi-outdoor.be

Tables basses Pablo, B&B Italia

Avec la collection Pablo, Vincent Van Duysen signe ses premiers meubles d'extérieur chez B&B Italia, dont ces tables basses en béton qui rappellent sa signature architecturale. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, bebitalia.com

Chaise Carlotta, Cassina

La chaise Carlotta, concue par Afra et Tobia Scarpa en 1967, se décline en une variante extérieure en teck avec un coussin en bouteilles recyclées, Cassina. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, cassina.com

Collection Tosca, Tribu

La collection Tosca de Tribu s'enrichit de tables basses en acier thermolaqué et en céramique ainsi que de chaises avec une assise textile Tricord, dessinée par Monica Armani. © PHOTOS: SDP

Dès 2 050 euros (chaise), 1 390 euros (tabouret) et 4 625 euros (table), tribu.com

Fauteuil à bascule bas Yoko, Rolf Benz

Fauteuil à bascule bas Yoko en aluminium et teck concu par Toan Nguyen, Rolf Benz. © PHOTOS: SDP

Dès 2 709 euros, rolf-benz.com

3. Tourner en rond

La frontière entre les meubles in- et outdoor s'estompe encore. Gubi propose des icônes de Pierre Paulin et d'autres pour le jardin, tandis que Fest Amsterdam adapte ses classiques. Et comme on ne se lasse pas des courbes à la maison, elles se répandent désormais sur nos terrasses.

Chaise et table Tropique et lampe d'extérieur Obello, Gubi

Chaise et table Tropique de Mathieu Mategot et lampe d'extérieur portable Obello de Bill Curry, Gubi. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, gubi.com

Parasol et lampe en un, Hulasol

Parasol et lampe en un, de fabrication belge, Hulasol. © PHOTOS: SDP

Dès 4 990 euros, hulasol.com

Siège Patoso, Diabla

Siège Patoso en tissu hydrofuge rempli de billes de polystyrène sur une structure en aluminium, Diabla. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, diablaoutdoor.com

Siège lounge Organix, Royal Botania

Le rose pastel. Ce nouveau colori apporte instantanément une touche Miami Vice à votre oasis. Siège lounge Organix en aluminium laqué noir et revêtement rouge pastel, l'une des sept teintes pastel que Royal Botania présentera ce printemps. © PHOTOS: SDP

Dès 5 898 euros, royalbotania.com

Chaise longue Noa, Meridiani

Chaise longue Noa en polypropylène sur un cadre en aluminium avec table d'appoint en bois d'iroko, Meridiani. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, meridiani.it

Table d'appoint, Manutti

Table d'appoint en teck disponible en deux tailles différentes, Manutti. © PHOTOS: SDP

Dès 960 euros, manutti.com

Chaise de jardin Wicked Lounge, Vincent Sheppard

Chaise de jardin Wicked Lounge en rotin conçue par Alain Gilles, Vincent Sheppard. © PHOTOS: SDP

Dès 1 199 euros, vincentsheppard.com

Chaise à bascule et chaise longue Acapulco, Casa

Chaise à bascule et chaise longue Acapulco en un seul élément, en acier thermolaqué et rotin synthétique, Casa. © PHOTOS: SDP

Dès 129 euros, casashops.com

4. Alu à la une

Si le bois reste un grand classique dans le jardin, l'aluminium fait pourtant carton plein. Quatre raisons de l'adopter:

L'aluminium peut tout supporter, de l'énième averse aux nuits les plus froides, et ce grâce à sa couche d'oxyde naturelle. Ce matériau peut donc être laissé à l'extérieur sans se détériorer pendant toute une année. Fini l'entretien annuel intensif. L'aluminium n'a pas besoin d'être poncé et repeint ou huilé car il est très résistant à l'humidité. Il lui suffit ainsi d'un peu d'eau savonneuse douce et d'un chiffon de nettoyage pour lui redonner tout son lustre. Les revêtements se déclinent dans toutes les couleurs. On ne connait pas de meilleur remède aux jours de pluie. Adieu les hernies causées par les déplacements de votre table ou de votre banc. L'aluminium est solide mais reste suffisamment léger pour être soulevé.

Chaise de jardin en aluminium, Valerie Objects

Chaise de jardin en aluminium avec accoudoirs conçue par Maarten Baas, Valerie Objects. © PHOTOS: SDP

Dès 390 euros, valerie-objects.com

Lit bain de soleil DNA XL Sectional, Gandía Blasco

Lit bain de soleil DNA XL Sectional, en alu et alu effet bois, Gandía Blasco. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, gandiablasco.com

Brasero Nevado, Fermob

Brasero Nevado avec base en aluminium et couvercle en acier, Fermob. © PHOTOS: SDP

Dès 429 euros, fermob.com

Divan d'extérieur Patio, Minotti

Divan d'extérieur Patio sur un cadre en aluminium par GamFratesi, Minotti. © PHOTOS: SDP

Prix sur demande, minotti.it

Chaise de jardin Albert Kuip, Zuiver

Chaise de jardin Albert Kuip en aluminium, Zuiver. © PHOTOS: SDP

Dès 295 euros, zuiver.com

Table de pique-nique Norma, Exterioo

Table de pique-nique Norma en aluminium noir, Exterioo. © PHOTOS: SDP

Dès 3 278 euros, exterioo.be

En plus d'être fonctionnel, un siège allongé donne du caractère à un coin ennuyeux.Tabourets de bar, tables et chaises nous rapprochent du sol, avec des assises 8 à 13 centimètres plus basses qu'à l'accoutumée. La faute à la tendance du Low Dining. L'avantage? On adopte une posture plus détendue, qui procure une sensation de vacances instantanée. Et ce même passé l'heure du repas. Prix sur demande, cassina.comLa frontière entre les meubles in- et outdoor s'estompe encore. Gubi propose des icônes de Pierre Paulin et d'autres pour le jardin, tandis que Fest Amsterdam adapte ses classiques. Et comme on ne se lasse pas des courbes à la maison, elles se répandent désormais sur nos terrasses. Si le bois reste un grand classique dans le jardin, l'aluminium fait pourtant carton plein. Quatre raisons de l'adopter: