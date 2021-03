Dans ce penthouse de Nieuport, le couple de décorateurs Philip Soen et Ilse Vanhoutte a voulu recréer une atmosphère qui sente bon les vacances. Le résultat: un lieu plein d'inventivité, où les teintes et matériaux se veulent avant tout chaleureux.

Bois d'Amazakoué, marbre Calacatta Oro, draps et rideaux en lin, accents dorés: ce penthouse prend résolument le contre-pied de la pâle uniformité qui se dégage généralement des appartements côtiers. "Que vous alliez à la mer pour un week-end ou pour quinze jours, lorsque vous louez, vous recherchez la surprise et l'inspiration", estime Philip Soen qui, avec sa femme Ilse Vanhoutte, est à l'origine de cet intérieur au centre de Nieuport. Le couple tient le magasin de design Loft Living, dans la cité balnéaire, et est régulièrement sollicité pour des projets d'aménagements. "Bien sûr, on fait toujours face à certaines limitations, ce qui, finalement, fait aussi tout l'intérêt du job, explique Philip. Mais pour ce studio, nous nous sommes donné un maximum de liberté: partir de rien, avec zéro restriction, ou presque. Il ne faut pas nécessairement rechercher des éléments coûteux, mais un petit peu de marbre ou un robinet doré spécifique peut faire la différence." L'appartement a été complètement mis à nu et une structure fonctionnelle a été conçue afin d'exploiter au mieux l'espace exigu. Ici, la notion d'accueil chaleureux est à prendre au pied de la lettre: dès l'entrée, on est plongé dans un couloir fait de parois et d'armoires encastrées en bois menant directement au confortable séjour. Le salon ensoleillé et la cuisine ouverte avec coin repas sont parfaitement séparés des chambres à coucher par des cloisons pliantes et coulissantes. Lorsqu'elles sont fermées, personne ne soupçonne qu'elles cachent la zone de nuit. "Nous avons intégré les parois en bois dans une structure métallique avec, dans le haut, des vitres transparentes et cathédrales pour créer une ambiance particulière et une jolie combinaison de couleurs", précise notre homme. Le bois foncé et les fenêtres teintées marron sont un choix surprenant pour un logement à la mer, où l'emportent généralement le gris, le beige et le blanc. Mais le duo voulait un séjour de caractère. "Et comme l'ensemble est très lumineux et pourvu d'une grande terrasse, l'espace n'apparaît pas trop lourd", se félicite le concepteur. Les lieux sont également agrémentés de contrastes et de détails astucieux qui renforcent l'atmosphère unique. Ainsi, dans la cuisine, le marbre veiné d'or et la photo d'art confèrent un côté arty tandis que le tapis moelleux apporte de la chaleur au sol lissé. Les lits superposés, fabriqués sur mesure, dissimulent les prises de courant et éclairage. Et la salle de bains au carrelage en terre cuite, réalisé à la main, est pour le couple sa plus grande réussite. Comme le tandem possède une boutique de design, il a bien entendu choisi le mobilier avec soin, notamment une lampe en arc Muller Van Severen, un canapé sur mesure, garni de coussins Maisons de Vacances, une table basse faite dans une souche en teck, un petit fauteuil Carl Hansen et une table de bistro Bea Mombaers entourée de chaises Bertoia. Mais ce souci de perfection et d'harmonie ne se limite pas aux meubles: à la cuisine, les armoires contiennent non pas des casseroles et assiettes dépareillées bon marché, mais de jolis objets signés notamment Sergio Herman et Piet Boon pour Serax et Maarten Baas pour Valerie Objects. "Tout ce qui nous rend heureux s'est retrouvé dans cet appartement, sans compromis, résume le créateur. Lorsqu'on veut raconter une histoire, il faut aller jusqu'au bout!"