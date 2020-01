" L'art de créer à partir de déchets " : c'est la définition de l'upcycling. Ce concept de recyclage a d'ailleurs été inventé par Reiner Pilz, ancien ingénieur reconverti dans l'aménagement d'intérieur. Cette tendance aujourd'hui plus forte que jamais, a permis de lancer plusieurs enseignes de meubles design dans plusieurs grandes villes belges. Voici notre sélection de boutiques de design-green qui recyclent vers le haut pour créer quelque chose de nouveau.

La Caravane Studio - Bruxelles

Objets de décoration du quotidien, vases, pots, mobilier, chaises, affiches... vous trouverez de tout à La Caravane Studio. Le lieu est cosy et le décor toujours adapté aux tendances de saisons. Claire Silva Moreira adore chiner de nouveaux objets pour leur donner une seconde vie et ainsi les mettre en valeur dans sa boutique aux couleurs pastels.

. © DR

Elle propose aussi des services sur mesures pour les particuliers ou les professionnels : création d'intérieur pour hôtels, bars, restaurants. Un lieu lumineux et chaleureux qui fête ses deux ans cette année et dont la nouvelle collection sort le 7 février prochain.

La Caravane Studio - Chaussée d'Alsemberg 131, 1060 Bruxelles

Ecobirdy - Anvers

Aussi fou que cela puisse paraitre, 90% des jouets en Belgique sont faits de plastique et parmi eux, 80% finissent dans une décharge. Deux designers, Joris et Vanessa sont partis de ce constat alarmant pour créer EcoBirdy et en faire leur propre " Toystory ". Cette petite entreprise recycle ces jouets jetés et les transforme en mobilier pour enfants. Ces derniers bénéficient donc de tables, chaises ou lampes colorées : l'opportunité rêvée d'avoir une chambre unique et stylée.

Ecobirdy - Oudenleeuwenrui 36A, 2000 Anvers

Hohm - Anvers

Toujours du côté néerlandophone, Hohm est le projet d'une vie pour Sophie Bartle, passionnée d'art, de design et de photographie. Avec Hohm, elle met un point d'honneur à ne travailler qu'avec des matières premières européennes -majoritairement belges- et fabriquées en Belgique. Elle a d'abord commencé à créer une petite collection de housse de coussins à partir de tissus récupérés dans des entreprises du milieu de la mode et dans certaines usines. Aujourd'hui, le catalogue de textiles est plus diversifié : elle propose des rideaux, des stores, des nappes qui peuvent être réalisés sur mesure ainsi que du linge de maison ou des tabliers de cuisine. Le petit + ? Sophie vient de se lancer un défi appelé " Zéro Déchet " : récolter des déchets de cuisine comme les peaux d'oignons, d'avocats et leurs noyaux, les fanes de carottes ou le marc de café afin de les transformer en teintures naturelles pour ses objets. Résultat : des couleurs rosées qui nous font totalement craquer.

Hohm - Uniquement sur le site web : www.hohm.be

REstore - Liège

Persuadés de la nécessité de créer de belles choses dans les tendances du moment, Benjamin Pailhe, designer liégeois et sa compagne, Jessica Berger ont fondé REstore. Lui designe les objets et elle les réalise et les vends. L'endroit est spacieux et chaleureux, ce qui met parfaitement en valeur les dernières créations des deux amoureux. On trouve des meubles colorés ou non et un grand choix de luminaires. Au-delà de leurs meubles design, ils proposent également des bijoux originaux et flashy confectionnés avec des matériaux récupérés comme la porcelaine, le bois et le plastique.

Restore - En neuvice, 14, 4000 Liège

La Caravane Studio - BruxellesObjets de décoration du quotidien, vases, pots, mobilier, chaises, affiches... vous trouverez de tout à La Caravane Studio. Le lieu est cosy et le décor toujours adapté aux tendances de saisons. Claire Silva Moreira adore chiner de nouveaux objets pour leur donner une seconde vie et ainsi les mettre en valeur dans sa boutique aux couleurs pastels. Elle propose aussi des services sur mesures pour les particuliers ou les professionnels : création d'intérieur pour hôtels, bars, restaurants. Un lieu lumineux et chaleureux qui fête ses deux ans cette année et dont la nouvelle collection sort le 7 février prochain.La Caravane Studio - Chaussée d'Alsemberg 131, 1060 BruxellesEcobirdy - AnversAussi fou que cela puisse paraitre, 90% des jouets en Belgique sont faits de plastique et parmi eux, 80% finissent dans une décharge. Deux designers, Joris et Vanessa sont partis de ce constat alarmant pour créer EcoBirdy et en faire leur propre " Toystory ". Cette petite entreprise recycle ces jouets jetés et les transforme en mobilier pour enfants. Ces derniers bénéficient donc de tables, chaises ou lampes colorées : l'opportunité rêvée d'avoir une chambre unique et stylée.Ecobirdy - Oudenleeuwenrui 36A, 2000 AnversHohm - AnversToujours du côté néerlandophone, Hohm est le projet d'une vie pour Sophie Bartle, passionnée d'art, de design et de photographie. Avec Hohm, elle met un point d'honneur à ne travailler qu'avec des matières premières européennes -majoritairement belges- et fabriquées en Belgique. Elle a d'abord commencé à créer une petite collection de housse de coussins à partir de tissus récupérés dans des entreprises du milieu de la mode et dans certaines usines. Aujourd'hui, le catalogue de textiles est plus diversifié : elle propose des rideaux, des stores, des nappes qui peuvent être réalisés sur mesure ainsi que du linge de maison ou des tabliers de cuisine. Le petit + ? Sophie vient de se lancer un défi appelé " Zéro Déchet " : récolter des déchets de cuisine comme les peaux d'oignons, d'avocats et leurs noyaux, les fanes de carottes ou le marc de café afin de les transformer en teintures naturelles pour ses objets. Résultat : des couleurs rosées qui nous font totalement craquer.Hohm - Uniquement sur le site web : www.hohm.beREstore - LiègePersuadés de la nécessité de créer de belles choses dans les tendances du moment, Benjamin Pailhe, designer liégeois et sa compagne, Jessica Berger ont fondé REstore. Lui designe les objets et elle les réalise et les vends. L'endroit est spacieux et chaleureux, ce qui met parfaitement en valeur les dernières créations des deux amoureux. On trouve des meubles colorés ou non et un grand choix de luminaires. Au-delà de leurs meubles design, ils proposent également des bijoux originaux et flashy confectionnés avec des matériaux récupérés comme la porcelaine, le bois et le plastique.Restore - En neuvice, 14, 4000 Liège